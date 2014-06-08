تنها 10 درصد معادن استان کرمان اکتشاف شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر یکشنبه در نشست مدیران قرارگاه سازندگی خاتم ‌الاوصیا با اشاره به رویکرد دولت یازدهم برای فراهم کردن زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: اکنون سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند با اطمینان و آرامش خوبی در استان کرمان سرمایه گذاری کنند.

وی از حمایت دولت از سرمایه گذاران در استان کرمان خبر داد و افزود: باید موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری و بخش خصوصی در استان کرمان برطرف شود.

رزم حسینی، کرمان را پیشگام در توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: رویکرد دولت تدبیر و امید فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های غیردولتی است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در ادامه به بیان ظرفیت های سرمایه گذاری استان کرمان پرداخت و اذعان داشت: کرمان به لحاظ کشاورزی یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی است.

رزم حسینی به رتبه اول تا سوم کرمان در زمینه تولید 10 محصول کشاورزی اشاره کرد و گفت: بهره وری با توجه به ظرفیت هایی که در استان موجود است بسیار پایین است.

ظرفیت تولید فولاد در کرمان به 5.5 میلیون تن می رسد

وی در ادامه تصریح کرد: کرمان رتبه اول معدن در کشور را داراست و با سرمایه گذاری هایی که انجام شده ظرفیت تولید فولاد در استان کرمان طی سال های آینده به 5.5 میلیون تن در سال می رسد.

رزم حسینی از اکتشاف تنها 10 درصد معادن استان کرمان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه در 90 درصد معادن استان کرمان اکتشاف صورت نگرفته است، این ظرفیت می تواند فرصتی مناسب برای سرمایه گذاران باشد.

استاندار کرمان با اشاره به وجود معادن تیتانیوم و کرومیت در جنوب کرمان گفت: همچنین معادن غیرفعال این استان به بخش خصوصی واگذار و فعال می شوند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه ریلی کرمان تصریح کرد: برای این منظور طی هفته گذشته شش سرمایه گذار در استان کرمان حضور پیدا کردند.

تاسیس شرکت گردشگری کویر در کرمان

استاندار کرمان تاکید کرد: به دنبال ایجاد بخش ریلی در محور سیرجان - بردسیر- کرمان – زرند هستیم که با اقداماتی که صورت گرفته است این امر توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد.

رزم حسینی همچنین به ظرفیت های گرشگری کرمان اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از این ظرفیت ها ناشناخته مانده و به خوبی از آنها استفاده نشده است.

استاندار کرمان به ساخت سیتی سنتر نیز اشاره کرد و گفت: در بخش شهرسازی نیز اقدامت خوبی در کرمان با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است که از آن جمله می توان به تله کابین اشاره کرد.

وی گفت: کویر می تواند به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این دیار معرفی شود و برای این منظور شرکت گردشگری کویر در کرمان تاسیس می شود.