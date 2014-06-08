معلمان دوره ابتدایی باید به فناوریهای روز دنیا مسلح شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سید مصطفوی بعد از ظهر یکشنبه در آیین گشایش چهارمین دوره از مسابقات علمی پژوهشی جابر بن حیان در ارومیه با بیان اینکه تربیت دانش آموزان متفکر، مطالبه رهبری از آموزش و پرورش است اظهارداشت: هم اکنون پژوهش و تربیت دانش آموزان متفکر و پژوهش محور جزو خواسته های رهبر معظم انقلاب از این نهاد است که در این راستا باید معلمان خود را به ویژه در دوره ابتدایی به سلاح علم و فناوریهای روز تجهیز کنیم.

وی توجه به نیاز روز دانش آموزان در تدوین محتوای کتب آموزشی توسط نویسندگان کتب، موضوعی کردن کلاس درس در قالب کارگاههای تخصصی، آموزش سبک زندگی و اخلاق اجتماعی در آن را از مواردی برشمرد که می تواند در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان موثر باشد.

سید مصطفوی گفت: معلمان ما به ویژه در مقطع ابتدایی باید همیشه تلاش خود را بر علم اندوزی و پژوهش در کنار تدریس معطوف کنند تا بتوانند دانش آموزانی دانشمند تحویل جامعه بدهند.

وی ادامه داد: استعدادهای خارق العاده دانش آموزان باید شکوفا شود و این امر نیازمند آموزش اخلاق اجتماعی و توجه به نیاز روز دانش آموزان در تدوین محتوای کتاب های آموزشی توسط مولفان و موضوعی کردن کلاس درس و آموزش سبک زندگی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در پشتیبانی همه جانبه کلیه دستگاهها از آموزش و پرورش، افزود: برای ایجاد کانونها و مراکز علمی و فرهنگی در کنار مدارس نیازمند همکاری کلیه دستگاههای اجرایی هستیم چرا که آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در شکوفایی کامل استعدادهای دانش آموزان موفق شود.

سید مصطفوی کانون پرورش فکری را یکی از دستگاههای یاری رسان به آموزش و پرورش در راستای پرورش دانش آموزانی متفکر عنوان کرد و گفت: این نهاد فرهنگی که با محوریت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان در حال فعالیت است می تواند به حل دغدغه های مقام معظم رهبری در زمینه آموزش و پرورش کمک کند.

این جشنواره و نمایشگاه آن به مدت سه روز در مدرسه شاهد شهید باقری ارومیه واقع در خیابان ولیعصر برای بازدید عموم دایر است.

جشنواره جابربن حیان، پروژه علمی و تحقیقاتی دانش آموزان مقطع ابتدایی را شامل می شود که در سه حوزه جمع آوری، آزمایش و طراحی و ساخت برگزار می شود.

این جشنواره از سال تحصیلی 89-90 در سطح مداس ابتدایی دخترانه و پسرانه آذربایجان غربی با هدف سوق دادن دانش آموزان به سوی تحقیق و پژوهش برگزار می شود.

جشنواره جابربن حیان، ماهیت هیجانی، عملگرایی، علمی و پژوهشی، اکتشافی، فرآیندی، کاوشگری، خود آغازگری و خودکنترلی را داراست و دانش آموزان در طی این تحقیقات می توانند با مراحل تحقیق و ماهیت آن آشنایی مقدماتی را پیدا کنند.