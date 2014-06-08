برنامه عملیاتی امور خانواده و بانوان دامغان در 32 محور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ایمانی فولادی عصر یکشنبه در نشستی با بانوان و اقشار تاثیر گذار شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره به ابلغ برنامه های عملیاتی امور خانواده و بانوان شهرستان حول 32 برنامه، اضافه کرد: نشست با رابطان روستاها در راستای افزایش فعالیت در روستاها، برگزاری جلسات کمیته امور بانوان، همکاری و پیگیری فعالیت های مذهبی بانوان و پیگیری کلاس های آموزشی برای بانوان فرمانداری و نماینده ادارات از جمله این برنامه ها است.

وی تشکیل ستادهای مشاوره جهت آسیب شناسی بعضی از مشکلات موجود در شهرستان، پیگیری بهره مندی امکانات و حمایت از شوراهای اسلامی دهیاران در روستاها، غنی سازی اوقات فراغت دختران جوانحمایت از زنان قالی باف، ارتباط مستقیم با حوزه های علمیه خواهران، بسیج و مراکز دانشگاهی و تشکیل کارگروه فرهیختگان و زنان نخبه دامغان باهدف ارتقای فرهنگ و سرمایه اجتماعی را نیز از دیگر برنامه های ابلاغی ذکر کرد.

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان دامغان، تصریح کرد: افتتاح و تجهیز پارک ویژه بانوان، حمایت از هیئت های مذهبی خواهران، حمایت از NGOها و تشکل های غیر دولتی، تشکیل کمیته اشتغال، توجه جدی به مساله وهابیت و شیطان پرستی و فرقه های نوظهور، نظارت بر آموزش و نحوه اشتغالزایی زنان و دختران روستایی و عشایری از محورهای قابل اجرا در برنامه عملیاتی سالجاری با مشارکت دستگاه های اجرایی است.

ایمانی فولادی با بیان اینکه زنان روستایی از توانمندی های بالایی برخوردارند اظهار داشت: ایشان با شناخت جایگاه خود در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی وارد شده اند و ما باید ضمن بها دادن به این زنان توانمند آن ها را سامان دهی و مدیریت کنیم.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه 42 هزار و 375 نفر از جمعیت شهرستان دامغان را بانوان تشکیل می دهند گفت: از این تعداد یک هزار و 888 نفر در آموزش و پرورش، یک هزار و 345 نفر در واحدهای تولیدی و شرکت ها، 440 نفر در واحدهای صنفی، 63 نفر در واحدهای قالی بافی به صورت بیمه شده و 140 نفر بانوان کارفرما مشغول به کار هستند و مابقی نیز خانه دار شناخته می شوند و در کارهای فرهنگی و مذهبی نقش به سزایی دارند.