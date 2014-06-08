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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۴

همزمان با حماسه 24 خرداد/

همایش بزرگ حامیان دولت تدبیر و امید در غرب استان تهران برگزار می شود

همایش بزرگ حامیان دولت تدبیر و امید در غرب استان تهران برگزار می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: مسئول ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور در غرب استان تهران از برگزاری جشن حامیات دولت تدبیر و امید در این مناطق به مرکزیت شهرستان شهریار خبر داد.

امیر ارسلان رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سالروز حماسه بزرگ 24 خرداد و حضور پرشور مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی دولت تدبیر و امید انجامید، همایش حامیان دولت در غرب استان تهران به مرکزیت شهرستان شهریار وبا حضور مقامات عالی کشوری چهره های سیاسی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: حجت الاسلام قدرت علیخانی معاون پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یاسر هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی از جمله مهمانان این همایش هستند،  همچنین به دلیل تقارن با اعیاد شعبانیه جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله رضا رشیدپور، روزبه نعمت الهی و.. نیز حضو خواهند داشت.

رجبی ضمن دعوت از حامیان دولت تدبیر و امید برای حضور در این همایش افزود: این مراسم روز یکشنبه مورخ 25 خرداد ماه جاری راس ساعت 17 در سالن جهان پهلوان تختی شهر اندیشه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2307211

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