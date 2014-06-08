جوانان سیره و سبک زندگی حضرت علی اکبر را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی بعدازظهر یکشنبه در جمع فعالان تبلیغی و مذهبی استان بوشهر با تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر(ع)، اظهار داشت: تمسک به تقوای الهی و حرکت در صراط مستقیم مهمترین راهی است که جوانان را بیمه می‌کند.

وی بر لزوم هوشیاری برای اسیر نشدن در توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان، تاکید کرد: پیشرفت تکنولوژی و به‌ ویژه دنیای مجازی باعث شده تا بسیاری از جوانان به این سمت متمایل شوند، و باید مراقب باشیم تا با حضور در این فضا زیان نکنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه جوانان ما باید سیره و سبک زندگانی حضرت علی اکبر (ع) را الگوی زندگی خود قرار دهند، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس نیز جوانان ما همواره به دستورات الهی و حرکات ائمه اطهار(ع) توجه داشتند.

دشمن می‌خواهد با ترویج فساد جوانان ما را به سقوط بکشاند

وی خواستار مطالعه زندگی حضرت علی اکبر (ع) توسط جوانان شد و بیان داشت: آن حضرت در کنار پدرش در جریان واقعه عاشورا در نبرد میان اسلام و کفر به خوبی ایستادگی کرد و به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام سروستانی با بیان اینکه تبعیت از راه‌های شیطان موجب سقوط انسان می‌شود ادامه داد: دشمنان تلاش دارند ما را از معنویات دور کنند و با ترویج فرهنگ فحشا و فساد جوانان ما را به سقوط بکشانند.

وی با اشاره به نامگذاری سالروز تولد حضرت علی اکبر (ع) به نام روز جوان خاطرنشان ساخت: حضرت علی اکبر (ع) شباهت زیادی به پیامبر (ص) هم از نظر ظاهر و هم از نظر سیره و رفتار داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه حضرت علی اکبر (ع) فردی با بصیرت، آگاه و شجاع بود، گفت: همه جوانان باید از این فرصت جوانی که در اختیارشان قرار گرفته به خوبی استفاده کنند.