تیم شهرداری تبریز در لیگ جدید با نام ماشین سازی به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده بعد از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران و با بیان اینکه فوتبال تیم ماشین سازی تبریز، بهترین شناسنامه فوتبال تبریز و آذربایجان است گفت: این تصمیم در راستای حمایت هرچه بیشتر از تیم ماشین سازی و بنا به درخواست اکثریت هواداران صورت گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهردار تبریز نیز با این تغییر نام موافقت کرده است اظهار داشت: آمادگی این را داریم که در صورت نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز ، لایحه این تغییر و نقل و انتقال را در شورا مطرح کرده و مراحل اداری و اجرایی آن را پیگیری کنیم.

حاجی زاده در ادامه سخنان خود از موافقت فدراسیون فوتبال با این امر خبر داد و اظهار داشت: منتظر اعلام نظر و تصمیم مسئولان تیم ماشین سازی در این خصوص هستیم.