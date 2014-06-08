به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت:‌ جلسه امروز کمیسیون با گزارش آقای بروجردی از سفر هیأت 10 نفره پارلمان ایران به سوریه آغاز شد و وی در گزارش خود بر رقابتی بودن انتخابات سوریه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه سفر هیات پارلمانی به این کشور از اهمیت زیادی برخوردار بود، ادامه داد: هیات پارلمانی ایران در بدو ورود با پیشنهادی از طرف سوریه برای اعزام هیاتی از نمایندگان ایران به شهر حلب روبرو شد که مورد موافقت قرار گرفت و جمعی از اعضا به همراه رییس مجلس سوریه به شهر حلب رفتند.



وی در مورد ادامه گزارش بروجردی افزود: علیرغم همه تبلیغات غربی‌ها و اقدامات ضد امنیتی تروریست‌ها، استقبال بی‌نظیری از انتخابات در کشور سوریه وجود داشته است حتی در حلب که تهدیدات خیلی بیشتر بود حضور مردم در پای صندوق‌ها تعجب‌برانگیز بوده است. عملکرد جنایتکارانه سلفی‌ها و تکفیری‌ها در سوریه و اقدامات یکجانبه‌گرایانه غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها در حمایت از برخی گروه‌های داخل سوریه از جمله عوامل موثر بر حضور مردم در پای صندوق‌های رای بود.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: به هر حال انتخابات سوریه موجی از آرامش سیاسی را در این کشور در پی خواهد داشت. کشور سوریه نیازمند سازندگی و اصلاحات جدی به ویژه در حوزه عمران و آبادانی است.



نقوی‌حسینی در مورد دستور دیگر جلسه عصر امروز کمیسیون، گفت: در ادامه جلسه بر ضرورت تقویت روابط ایران، عمان و کویت و همچنین قطر بحث‌هایی مطرح شد و سفر یک هیات از کمیسیون به کشورهای عمان و کویت مصوب شد. همچنینی سفر هیات پارلمانی به قطر موکول به بررسی‌های آینده شد تا سطح جدید روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه ایجاد شود.



وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط خود با کشورهای همسایه مصمم است که دیپلماسی پارلمانی را در دستور کار خود قرار دهد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در مورد انتخابات داخلی کمیسیون امنیت ملی، گفت: انتخابات هیات رییسه کمیسیون برگزار شد و بروجردی در سمت ریاست ابقاع شد، دستغیب و حقیقت‌پور به عنوان نایب رییس، سیدباقر حسینی و اسماعیلی به عنوان دبیر و نقوی‌حسینی به عنوان سخنگو انتخاب شدند.