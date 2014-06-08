برگزاری جشن های نیمه شعبان در کشورهای خارجی/ اعزام 300 کارشناس به شهرستان های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر موسوی نسب یکشنبه عصر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سالن همایش بنیاد فرهنگی تخصصی حضرت مهدی (عج) ضمن بیان حدیثی از امام سجاد(ع) ابراز کرد: دوستی پایدار با حضرت مهدی سبب عنایات خداوندی می شود.

وی عنوان کرد: در آستانه میلاد شخصیتی هستیم که هزاران حدیث و آیه درباره حکومت و صفات یارانشان از ائمه(ع) نقل شده است، حتی قبل از ولایت ایشان کتبی نوشته شده و ایشان خاتم الاوصیاء نامیده شده اند.

پیشتازی خراسانی ها در جشن های نیمه شعبان

موسوی نسب با بیان اینکه امروز ما تشنه معارف ناب مهدویت هستیم افزود: مردم شریف استان و به ویژه مشهد الرضا (ع) در این ایام بی نظیر بوده .و همچنان در این مسیر می درخشند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) با اشاره به پیشتازی مردم خراسان رضوی در جشن‌های نیمه شعبان عنوان کرد: مردم هدف از برگزاری چنین مراسماتی را ارادت و عهد و پیمان مجدد با امام زمان (عج) می‌دانند.

وی با اشاره به برگزاری نهمین اجتماع منتظران ادامه داد: این مراسم امسال در روز نیمه شعبان و در عرصه میدان شهدا مشهد برگزار و 50 هزار بسته فرهنگی و 40 هزار پوستر مهدوی به حاضران اهدا می شود.

موسوی نسب با اشاره به نقش رسانه ها در نشان دادن شکوه نیمه شعبان تاکید کرد: در این ایام باید با آیات و روایات سیره مهدویت بهتر و بیشتر آشنا شده و با تمام توان به استقبال نیمه شعبان برویم .

شور و نشاطی که حاکی از عشق به ولایت و امامت است

وی به شور و نشاط مهدوی که از چند روز مانده به نیمه شعبان فضای شهر را پر می کند اشاره کرده و گفت: این شور و نشاط حاکی از عشق مردم به ولایت و امامت است.

موسوی نسب عنوان کرد: حوزه‌های علمیه، مجتمع‌های فرهنگی، رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند و به بهترین شکل ممکن در برپایی جشن‌های مردمی نیمه شعبان یار و حامی مردم باشند.

وی با تاکید بر عادلانه بودن این کمک‌ها ابراز کرد: باید طوری عمل شود که اسراف و تبذیری انجام نشده و مناطق محروم و آسیب زا بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) به بحث محتوا در مهدویت اشاره کرده و گفت: متأسفانه در برخی موارد کسانی وارد بحث مهدویت می شوند که هیچگونه تخصصی در آن نداشته و حتی الفبای آن را هم نمی‌دانند و سرمایه کلانی از هزینه‌های بیت المال به هدر می‌رود.

وی ضمن تاکید بر بهره گیری در این زمینه از نخبگان و عالمان افزود: باید ببینیم آیا برنامه‌های ارائه شده در این زمینه نقش مثبتی داشته و سبب رفع آسیب‌های و مشکلات و انحرافات فرهنگی و اجتماعی شده است یا نه و در رفع مشکلات آن کوشید.

جشن های نیمه شعبان باید مردمی برگزار شود

موسوی نسب افزود: این احساس خطر در برخی از برنامه‌ها و به ویژه جشن‌های نیمه شعبان موجود است و باید به صورت مردمی برگزار و اداره شود و حتی ناظرانی هم از این برنامه‌ها در بحث‌های هزینه، موضوع، معرفت افزایی و غیره نظارتی جدی داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه های دهه مهدویت ابراز کرد: این برنامه ها شامل اعزام 300 کارشناس حوزوی برادر و خواهر به شهرستان ها، چاپ 16 هزار پوستر و محصولات فرهنگی با موضوع مهدویت، برگزاری 500 نمایشگاه در سطح استان و ارائه آثار با تخفیف 20 تا 40 درصدی، اهدای سه مجله ویژه کودکان است.

وی تأکید کرد: این برنامه ها در پارک‌ها، مساجد، کانون‌های فرهنگی و هنری، پایگاه‌های مقاومت بسیج و غیره بوده که از پنجم شعبان آغاز شده و تا نیمه این ماه ادامه می یابد، البته ما در مجموع هزار مربی داریم که 300 نفر آنها اعزامی هستند و مابقی در مناطق و محله های خود برنامه هایشان را برگزار می کنند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) اظهار کرد: امسال کشورهای همجوار مانند افغانستان، پاکستان و هندوستان برنامه‌های مهدویت را مطلوب ‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌کنند و طلاب خارجی مرکز جامعة المصطفی (ص) در کشورهای خودشان این جشن‌ها را برگزار می‌کنند.