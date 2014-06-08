ادیان الهی برای خروج بشر از مشکلات گفتگو کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در دیدار نمایندگان مجالس آمریکای جنوبی با بیان این که دل ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره، با ملتهای امریکای جنوبی بوده است، اضافه کرد: اولین شاخصه اندیشه امام(ره) و انقلاب اسلامی، دین و سیاست است.
وی ادامه داد: پس از رنسانس در غرب، تلاش شد دین از سیاست دور باشد و برای جداسازی این دو، دلایلی مطرح ساخته بودند که ممکن بود در بعضی مقاطع، برخی آن را بپذیرند، ولی براساس اندیشه امام(ره)، سیاست یکی از ابعاد مهم ایمان به شمار میرود و سیاست و اندیشههای سیاسی و فلسفی، در تار و پود اسلام نهفته است.
رئیس جامعهالمصطفی افزود: دخالت ارزشهای آسمانی و الهی در زندگی بشر بجاست و امام خمینی(ره) تأکید داشتند که بشر به رغم تواناییها، در فراهمسازی زندگی خوب، نیازمند ارزشهای الهی و آسمانی و اندیشههای دینی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: بیرون راندن ارزشهای دینی، در حقیقت، موجب دور شدن بشر از ارزشهای متعالی انسانی میگردد. اسلامیت و ادیان الهی، مکمل انسانیت است و این دو در کنار هم، میتواند سودمند باشد و بشر را به سعادت نهایی رهنمون سازد.
علیرضا اعرافی با اشاره به نگرانیهای اندیشمندان در زمینه سعادت بشر، اظهار داشت: در این باره، متفکران دو نگرانی داشتند که قرائت خاص امام خمینی(ره) از اسلام، نگرانیهای آنان را برطرف میساخت از سویی، اندیشمندان مطرح میساختند که آیا دین میتواند به نیازهای بشر پاسخ دهد و پاسخگوی انواع تحولات انسان در ساحتهای گوناگون باشد؟.
وی ادامه داد: الگوی جدیدی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه شد، بیان میدارد که قوانین، اسلامی و رهبری جامعه، برعهدة ولایت فقیه است و همه ارکان نظام به آرای مردمی برمیگردد که پایبند دین هستند و در چارچوب ارزشهای اخلاقی و دینی حرکت میکنند. در تجربة عملی جمهوری اسلامی، قوانین اسلام و رهبری اسلامی، با آرای مردم جمع میشود و راهحل مشکلات بشر امروزی، در این مدل نظام سیاسی است.
اعرافی با اشاره به اوضاع آشفته جهان امروز گفت: در دنیای امروز، حکومتها منهای دین هستند و از سوی دیگر، قرائتهای تند از اسلام وجود دارد که اسلام را بسیار خشن و غیرمردمی جلوه میدهد.
وی با بیان این که ادیان، سیاسیهستند و با اخلاق و نیاز بشر و مردمسالاری سازگارند، به شاخصهای دیگری از اندیشه رهبر کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: تأکید بر مقاومت و مجاهدت در برابر ستم و مقابله با تبعیضهای نظام سلطه بینالملل، شاخص دیگری از اندیشه امام خمینی(ره) است.
وی تاکید کرد: امروزه، نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان، به رغم پیشرفتها، به انواع دوگانگیها، تبعیضها و نارواییها دچار است که شایسته بشر نیست.
اعرافی اظهار داشت: در جهان کنونی، شاهد معیارهای دوگانه و ستمهای فراوان هستیم. بشر باید از این وضع برون رود و دست سلطهگران را قطع نماید و ملتها در کنار هم، جهان جدیدی پایهریزی نمایند. این درد بزرگ بشر در قرون اخیر است که معادن بسیاری از کشورها به غارت میرود، در حالی که به کشورها خدمت نمیشود.
وی تعامل بین ادیان و فرهنگها و گفتگوی سازنده بین ادیان الهی را شاخص دیگری در اندیشه امام(ره) عنوان کرد و گفت: ادیان الهی، مشترکات فراوانی دارند و سرمایههای بزرگ بشری، در ادیان الهی نهفته است. لازم است ادیان الهی با هم گفتگو کنند تا راهی جدید برای پیشرفت بشر به دست آید.
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