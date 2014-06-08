دفع مدبرانه فتنه 88، از عملکردهای ممتاز رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی، بعدازظهر یکشنبه در نشست تخصصی "ربع قرن زعامت و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای" در مشهد اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با سخنرانی های انقلابی و با بصیرت و تدبیر لازم توانستند در اقدامی بزرگ فتنه 88 را دفع کنند.

وی با بیان اینکه رهبری با پایداری نسبت به مبانی نظام جمهوری اسلامی و قانونمندی همگان را ارشاد ‌کردند، ادامه داد: ایشان با عملکرد و سخنان انقلابی خود اصل ماجرای فتنه 88 را برای مردم بازگو کردند و در حقیقت پشت پرده و دستهای پنهانی را به همگان نشان دادند.

عضو کمیته علوم انسانی بنیاد نخبگان وظایف و اختیارات رهبری را در چارچوب دین اعلام کرد و گفت: رهبری در قوه مجریه دارای اختیاراتی است و به عنوان نمونه عزل رئیس جمهور پس از رأی عدم کفایت مجلس شورای اسلامی، تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طریق رأی مردم و احراز تخلف ریاست جمهوری و تائید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بخشی از وظایف و اختیارات رهبری است.

غلامی یادآور شد: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی کل قوا از دیگر وظایف رهبری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: مطابق فرموده امام راحل؛ "اختیارات ولایت فقیه در چارچوب اسلام همچون ولایت رسول الله(ص) است و ولایت فقیه با توجه به شرع اسلام در رهبری هیچ محدودیتی ندارد".

به گفته وی اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده کل و رئیس ستاد مشترک ارتش، سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای انتظامی نیز از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است.

این استاد دانشگاه در خصوص ماجرای 18 تیر 1378 تاکید کرد: در این ماجرا رهبری با آرامش دادن به مردم به دفع این توطئه بزرگ پرداختند و با بصیرت و بینش انقلابی سبب بازگشتن امنیت به جامعه اسلامی شدند و در این راستا ایشان نقشه دشمن را در ماجرای 18 تیر برای مردم آشکار کردند.

وی تاکید کرد: رهبری سپس در جمع دانشجویان اعلام کردند که توصیه من به دانشجویان این است که مراقب دشمن باشند و دشمن را خوب بشناسند زیرا در این میان غریبه‌هایى در لباس خودى خود را در همه جا داخل مى‌کنند. و شما دانشجویان باید با شناسایی دست های پنهان بدانید که هیچ کس به‌خاطر غفلت ستایش نشده و به‌خاطر چشم‌ها را بر هم گذاشتن، مدح نمى‌شود بدون تردید اگر بر آدمی ضربه‌اى وارد شد، خود انسان مذموم و مسئول است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص فتنه 88 نیز بیان کرد: رهبر معظم انقلاب با سخنرانی های انقلابی و با بصیرت و تدبیر لازم توانستند در اقدامی بزرگ فتنه 88 را دفع کرده و اصل این ماجرا را برای مردم بازگو کنند و پشت پرده و دستهای پنهانی را به همگان نشان دهند.