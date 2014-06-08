سرانه فضای سبز اردبیل امسال به 7.5 مترمربع افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید امام جمعه اردبیل از مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری اردبیل اضافه کرد: هم اکنون سرانه فضای سبز اردبیل 6.24 مترمربع است که با مصوبات امسال افزایش 1.26 درصدی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه براساس مصوبات شورا توسعه فضای سبز برای سال جاری در مجموع 30 هکتار در نظر گرفته شده است، یادآور شد: در این راستا پیمانکاران تمام پارک ها و مناطق فضای سبز اردبیل مشخص و فعالیت ها در این زمینه آغاز شده است.

شهردار اردبیل تصریح کرد: در این راستا و از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 35 هزار اصله نهال و درخت متناسب با شرایط جوی و آب و هوایی اردبیل خریداری و در سطح فضای سبزو پارک ها کاشته شده است.

وی همچنین با اشاره به تولید مطلوب مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری اردبیل متذکر شد: این مرکز از چند سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر ظرفیت بسیار بالایی در تولید گل و گیاه مورد نظر برای کاشت در اردبیل دارد.

بدری با تاکید بر اینکه امسال تولید و کاشت چهار میلیون بوته از تولیدات این مرکز گل و گیاه این مرکز در اردبیل پیش بینی شده است، یادآور شد: تاکنون از این میزان یک میلیون و 200 بوته تولید و کاشته شده است.

وی تولیدات گل و گیاه این مرکز را متناسب با شرایط جوی اردبیل برشمرد و تاکید کرد که این مرکز هم اکنون تولید 17 نوع بوته گل و گیاه را در دست داشته و البته گونه های جدیدی نیز برای تولید در دست مطالعه و بررسی است.