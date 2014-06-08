  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۰۶

نوری المالکی خواستار تسریع در برگزاری نشست الانبار شد

نوری المالکی خواستار تسریع در برگزاری نشست الانبار شد

نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در برگزاری نشست الانبار از نبود خط قرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی در نشست مقدماتی کنگره وحدت ملی استان الانبار که به ریاست وی برگزار شد گفت: هدف از کنگره مشارکت همگانی و عدم به حاشیه راندن آن است.

وی افزود: همه غیر از کسانی که دستشان به خون عراقی ها آغشته است مورد عفو قرار خواهند گرفت و با آغوش باز از کسانی که خواستار بازنگری مواضع و بازگشت به صفوف ملت باشند استقبال خواهد شد.

نخست وزیر عراق خواستار تسریع در برگزاری نشست شد و بیان کرد: ما نباید خط قرمزی برای کسی بگذاریم و باید همه را جذب کنیم زیرا جذب همه به صفوف ملی بسیار بهتر از این است که احدی در صفوف تروریستها و گروه های افراطی –که خیرخواه عراق و استان الانبار نیستند- باشد.

از سوی دیگر اعضای کمیته مقدماتی کنگره وحدت الانبار بر ضرورت تقویت تلاشها ضد تروریست و پشت سرگذاشتن اختلافات کنونی تاکید کردند.

کد مطلب 2307243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها