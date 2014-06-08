به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه خوب و مثبت روابط دو کشور، بر لزوم گسترش مناسبات دوستانه فیمابین در عرصههای مختلف به ویژه روابط پارلمانی تاکید کرد و افزود: افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور نقش بسزایی در توسعه همکاریهای ایران و سنگاپور در عرصههای مختلف دارد.
وی بر این اساس از آمادگی گروه دوستی پارلمانی ایران و سنگاپور برای حمایت از روند توسعه مناسبات دو کشور خبر داد.
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و سنگاپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای علمی ایران در زمینههای مختلف، گفت: جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر به پیشرفتهای مهمی در علوم مختلف از جمله علوم پزشکی، نانوتکنولوژی و ... دست یافته است که میتوان در زمینه تبادل تجربیات و همکاریهای علمی از آنها بهره گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه «ظرفیتهای فراوانی در بخشهای اقتصادی و تجاری دو کشور وجود دارد»، گفت: فراهم نمودن زمینههای لازم برای آشنایی بیشتر و فعالیت تجار و فعالان بخش خصوصی دو کشور در رشد و توسعه مبادلات اقتصادی فیمابین از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مصباحیمقدم در پایان این دیدار نسبت به توسعه مناسبات دو کشور در عرصههای مورد علاقه ابراز امیدواری کرد.
حلیمه یعقوب رییس مجلس سنگاپور نیز در ادامه همین دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان و دیدار با تنی چند از مسئولان ایرانی، گفت: افزایش رفت و آمد میان مسئولان دو کشور میتواند به گسترش مناسبات ایران و سنگاپور کمک نماید.
وی بر این اساس از آمادگی مجلس سنگاپور برای توسعه مناسبات پارلمانی با مجلس شورای اسلامی خبر داد.
رییس مجلس سنگاپور در ادامه با اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی ایران گفت: ایجاد زمینههای لازم برای گسترش ارتباط میان مردم دو کشور نقش مهمی در شناخت و درک تقابل دو ملت دارد.
وی در پایان بر علاقهمندی کشورش برای توسعه همکاریهای مختلف با ایران به ویژه در زمینههای تجاری، فرهنگی و توریسم تاکید کرد.
در این دیدار کاتب نایب رییس گروه و گروسی عضو دوستی به بیان نظرات خود در زمینه مناسبات دو کشور پرداختند.
رییس مجلس سنگاپور ظهر روز یکشنبه 18 خرداد با غلامرضا مصباحیمقدم رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و سنگاپور دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه خوب و مثبت روابط دو کشور، بر لزوم گسترش مناسبات دوستانه فیمابین در عرصههای مختلف به ویژه روابط پارلمانی تاکید کرد و افزود: افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور نقش بسزایی در توسعه همکاریهای ایران و سنگاپور در عرصههای مختلف دارد.
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