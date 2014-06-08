به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری، به نقش رسانهها در دنیای کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: در دنیای امروز رسانهها بیشترین کارکرد و تاثیرگذاری را دارند و نمی توان از این ابزار بسیار مهم چشمپوشی کرد، چون کار رسانهای، جایگزین جنگ سخت شده است.
مدیر حوزههای علمیه تصریح کرد: رسانه گاهی نقشی بیش از یک پارلمان و کابینه را ایفاء می کنند و مسئولان حکومتها نمیتوانند بدون توجه به اخبار پیرامونی، در عرصه مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... درست تصمیمگیری کنند.
استفاده ابزاری دنیای استکبار از رسانه
وی با اشاره به استفاده ابزاری دنیای استکبار از رسانهها در راستای تسلط بر افکار و اندیشههای ملتها به ویژه جوامع جهان سومی، ابراز داشت: قدرت های بزرگ به جای لشگرکشی به دیگر کشورها از طریق رسانه ذهنیت مردم را تغییر داده و منافع استکباری خود را تامین میکنند.
معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین حوزه در ادامه قرآن را بزرگترین و تاثیرگذارترین رسانه در طول تاریخ بشریت دانسته و خاطرنشان کرد: خدای متعال یکی از نامهای پیامبران الهی را «نبی» یعنی خبر دهنده و پیامرسان قرار داده است، البته ما نمیتوانیم به این مقام برسیم، ولی باید از ویژگی بارز پیامرسانان الهی مانند عصمت و صداقت الگو بگیریم تا در فضای فعالیت رسانهای دچار انحراف و لغزش نشویم.
الزامات رسانه ای
آیت الله حسینی بوشهری همچنین با اشاره به الزامات رسانهای، تاکید کرد: رسانهها باید در عرصه اطلاعرسانی در وهله اول، اخلاص داشته باشند و کار را برای خدا انجام دهند، نه منافع شخصی و جناحی و گروهی.
مدیر حوزههای علمیه، اعتمادسازی را دومین مسئله از الزامات فعالیت رسانهای ذکر کرد و افزود: اعتمادسازی نقش کلیدی و اساسی در پیشبرد اهداف رسانهای دارد و اگر این مسئله مهم به فراموشی سپرده شود، توفیقی حاصل نخواهد شد.
تاکید بر دشمن شناسی
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، زمانشناسی و دشمنشناسی را از دیگر ضرورتهای رسانهها برشمرد و یادآور شد: در طول تاریخ انقلاب گاهی برخی رسانههای داخلی به ابزار دشمنان تبدیل شده و مسیر را برای دشمن هموار کردهاند و مشکلاتی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کرده اند.
وی بر بصیرت رسانه ای تاکید کرد و گفت: رسانهها باید با بصیرت عمل کنند و افکار عمومی را در مسیر صحیح و منطبق بر معیارهای اسلامی و آرمانهای امام(ره)، شهدا و رهبر معظم انقلاب هدایت کنند.
معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین حوزه یادآور شد: اگر رسانهها بدون توجه به دشمنشناسی و زمانشناسی، خبری را در فضای غبارآلود منتشر کنند، تاثیرات منفی زیادی را به همراه خواهد داشت.
ضرورت رعایت تقوای رسانه ای
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیتالله حسینیبوشهری، رعایت تقوا، صداقت و دقت در خبر رسانی را از دیگر الزامات رسانهای عنوان کرد و ابراز داشت: فعالان رسانهای نباید سرعت را فدای دقت نمایند و صرفا به فکر اطلاعرسانی سریع باشند و توجهی به محتوای خبر نداشته باشند، بلکه باید صداقت و دقت را به عنوان عناصر کلیدی مورد توجه جدی داشته باشند.
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