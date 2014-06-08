سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز 18 خرداد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از کرج به سمت اصفهان در حرکت بود در 30 کیلومتری قم از ناحیه موتور دچار آتش سوزی شد.



وی ادامه داد: بلافاصله با هوشیاری راننده و مسافران و استفاده از کپسول های آتش نشانی موجود در اتوبوس، حریق مهار و مسافران از خودرو پیاده شدند.

جانشین فرمانده پلیس راه با اعلام اینکه خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید، افزود: مسافران با خودرو جایگزین به سمت مقصد اعزام شدند.

به گزارش مهر، حریق امروز سومین آتش سوزی اتوبوس اسکانیا طی 5 روز گذشته است و در تعطیلات هفته قبل یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور سمنان مشهد و یک دستگاه اتوبوس دیگر در استان سیستان و بلوچستان دچار حریق شد.