بانوان ایران در تفنگ 10 متر به فینال نرسیدند/ عنوان چهارمی حسین باقری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی تیراندای امروز یکشنبه با برگزاری رقابت‌های تفنگ 10 متر در هر دو بخش بانوان و مردان در مونیخ پیگیری شد. در چارچوب این رقابت‌ها و در بخش بانوان، نمایندگان ایران باحریفان خود به رقابت پرداختند اما در نهایت از صعود به فینال بازماندند.

از میان بانوان تیرانداز ایران، الهه احمدی صاحب بهترین عنوان شد. وی در میان دیگر شرکت کنندگان از کشورهای مختلف به عنوان دوازدهم دست یافت. ضمن اینکه نجمه خدمتی که برای نخستین‌بار در مسابقات جهانی شرکت می‌کرد، سی هشتم شد و نرجس امام قلی‌نژاد در رده چهل هشتم قرار گرفت.

در بخش بانوان مسابقات جهانی تیراندازی تفنگ 10 متر نمایندگان آلمان و چین عنوان‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

حسین باقری اما در بخش مردان مسابقات جهانی تیراندازی تفنگ 10 متر به عنوان چهارم دست یافت. در این بخش که با برتری ورزشکارانی از چین، روسیه و ایتالیا همراه بود، حسین باقری موفق شد بالاتر از قهرمان روسی وردکاپ قرار بگیرد.

مهدی جعفری پویا و مهدی احمدی دو نماینده دیگر ایران در این بخش از مسابقات بودند که به ترتیب در جایگاه های بیست و ششم و نود و دوم قرار گرفتند.

ایران با 16 ورزشکار در مسابقات جهانی تیراندازی شرکت کرده است. این رقابت‌ها تا 24 خردادماه در مونیخ آلمان ادامه دارد.