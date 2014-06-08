به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه پس از عیادت از آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ایشان گفت: آنچه ما از اطرافیان شنیده ایم به حمدلله وضیعتشان در حال بهبودی است.

وی افزود: طبعا با مشکلاتی که ایجاد شده روند درمانی کند است اما وضعیت رو به بهبودی است.

این نماینده مجلس از همه مردم خواست برای وجود پربرکت و نازنین ایشان جهت هدایت کارها در بین مردم و مسئولان دعا کنند

نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی درباره شاخصه های آیت الله مهدوی کنی اظهار کرد: آیت الله مهدوی کنی یک نواندیش متدین و وفادار به مبانی دینی و انقلابی است و شاخصه آن کناره گیری از همه مسئولیتها و تاسیس یک دانشگاه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمود کارهای آیت الله مهدوی کنی برای آیندگان بیشتر روشن می شود تاکید کرد: ایشان همیشه توصیه می کنند انسانها در جهت رشد هدایت کنند و خودشان در جهت رشد جامعه تلاش بسیاری کردند.

همچنین حجت الاسلام قرائتی امروز 18 خرداد با حضور در بیمارستان بهمن از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد. آیت الله علم الهدی نیز امروز بار دیگر بر سر بالین رئیس مجلس خبرگان رهبری حاضر شد.