تأکید آیت الله صافی بر احیای شب نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

منتظران حضرت بقية الله الاعظم (ارواح العالمين له الفدا) در شب مبارك نيمه شعبان با جشن و چراغاني و تشكيل مجالس سخنراني، مدح و منقبت آن امام عزيز را براي خود افتخار بزرگي دانسته و در احياي اين شب بسيار با عظمت كه در سحر آن، وجود مقدّس دوازدهمين اختر تابناك ولايت و امامت، دنيا را با ولادت خود مزيّن و منوّر نمودند، كوشا بوده و براي تعجيل ظهور موفور السّرور آن حضرت دعا مي‌كنند كه فرج مبارك ايشان، فرج همه شيعيان و مظلومان عالم است.

