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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۳۱

با صدور پیامی عنوان شد:

تأکید آیت الله صافی بر احیای شب نیمه شعبان

تأکید آیت الله صافی بر احیای شب نیمه شعبان

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با صدور پیامی به مناسبت نيمه شعبان المعظم، بر احیای شب نیمه شعبان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

منتظران حضرت بقية الله الاعظم (ارواح العالمين له الفدا) در شب مبارك نيمه شعبان با جشن و چراغاني و تشكيل مجالس سخنراني، مدح و منقبت آن امام عزيز را براي خود افتخار بزرگي دانسته و در احياي اين شب بسيار با عظمت كه در سحر آن، وجود مقدّس دوازدهمين اختر تابناك ولايت و امامت، دنيا را با ولادت خود مزيّن و منوّر نمودند، كوشا بوده و براي تعجيل ظهور موفور السّرور آن حضرت دعا مي‌كنند كه فرج مبارك ايشان، فرج همه شيعيان و مظلومان عالم است.
 

کد مطلب 2307253

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