سالانه 250 هزار لیتر گلاب سالانه در خوی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود قربانی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره گل محمدی در خوی اظهارداشت: با این میزان تولید گلاب خوی علاوه بر اینکه تامین کننده نیاز بازارهای داخلی استان بوده به سایر استانها از جمله آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و تهران نیز صادر می شود.

وی همچنین از صدور محصول گل محمدی خوی به صورت خشک شده به سه کشور دنیا از جمله آذربایجان، ترکیه و عراق خبر داد و افزود: هم اکنون 28 هکتار از اراضی کشاورزی خوی زیر کشت گل محمدی است که پیش بینی می شود بیش از 100 تن گل از گلستان های این شهر برداشت شود.

قربانی ادامه داد: 70 درصد از محصول تولیدی در خوی به صورت تر مصرف شده و بقیه به صورت گل خشک در تهیه مرباها، شیرینی ها، دسرها و انواع اقسام غذاها به مصرف می رسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: در راستای آشنایی مردم نقاط مختلف کشورمان با این محصول خوی و صنعت استحصال آن جشنواره گل محمدی بیست و یکم خرداد در این شهرستان برگزار می شود.

شهرستان خوی از جمله شهرهای مهم تولیدکننده گل محمدی در استان است که برداشت این محصول همه ساله از دهه اول خرداد ماه آغاز و تا پایان تیر ماه به طول می انجامد.

گل محمدی به عنوان یک گیاه دارویی مهم در درمان بیماری‌های صفراوی، دردهای روده، معده، تسکین اعصاب و جلوگیری از تشنج استفاده می‌شود.