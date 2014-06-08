نمایشگاه "عطر هنر" ویژه هفته جوان در اردبیل برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا عصر یکشنبه در دیدار با مدیران کانون های مساجد استان اردبیل اضافه کرد: این نمایشگاه دستاوردهای بانوان جوان فعال در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان را در زمینه صنایع دستی به نمایش خواهد گذاشت.

وی با اشاره به برپایی این نمایشگاه همزمان با روز میلاد حضرت علی اکبر (ع) و آغاز هفته جوان تاکید کرد که مهمترین هدف این نمایشگاه شناساندن استعدادها برای عموم مردم و تشویق جوانان به فعالیت های فرهنگی و هنری است.

به گفته مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان این نمایشگاه به مناسبت هفته جوان و با هدف آشنایی مردم با هنر بانوان جوان این استان برگزار می شود.

وی با اشاره به فعالیت و همکاری بسیاری از بانوان هنرمند با کانون های فرهنگی هنری ادامه داد: برگزاری کلاس های آموزشی موجب ارتباط بیشتر هنرمندان با این مراکز شده که این ارتباط باعث کشف و بروز استعدادهای جوانان بویژه در زمینه هنرهای دستی شده است.

سقا محل برگزاری این نمایشگاه را فرهنگسرای فجر سازمان فرهنگی هنر شهرداری اردبیل برشمرد و عنوان کرد: این برای اولین بار است که استان اردبیل شاهد برگزاری چنین نمایشگاهی برای نشان دادن توانمندی های جوانان است و امید است مسئولان استانی توجه خاصی برای برگزاری مداوم این نمایشگاه داشته باشند.