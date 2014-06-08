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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۳۹

کشتی حامل مواد شیمیایی سوریه برای امحاء رهسپار فنلاند و آمریکا شد

کشتی حامل مواد شیمیایی سوریه برای امحاء رهسپار فنلاند و آمریکا شد

منابع وابسته به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی از حرکت کشتی حامل مواد شیمیایی سوریه به سوی فنلاند و آمریکا برای نابودی این تسلیحات در آنجا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سازمان خلع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد: کشتی نروژی حامل مواد شیمیایی سوریه رهسپار فنلاند و آمریکا شده است.

منابع وابسته به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی بیان کردند: کشتی نروژی تایکی آبهای سوریه را ترک کرده است و به سوی آمریکا و فنلاند در حرکت است و مواد شیمیایی سوریه در آنجا نابود خواهد شد.

این منابع افزودند: کشتی دوم که آرک فوتورا نام دارد و یکی کشتی دانمارکی است در حال حاضر در نزدیکی سواحل سوریه لنگر انداخته است و آماده بارگیری باقیمانده مواد شیمیایی به خارج از سوریه است.

کد مطلب 2307270

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