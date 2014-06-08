اعلام خطر درباره فاضلاب شهری شهرستان پردیس/پلمب 100 واحد صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده در حاشیه نخستین نشست اتاق فکر محیط زیست استان تهران که با حضور استاندار تهران،‌جمعی از سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با محیط زیست و چند تن از اعضای شورای شهر تهران عصر امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره حل ریشه‌ای مشکلات زیست محیطی این استان، اظهار داشت: مشکل محیط زیست ریشه‌ای است و هیچ تناسبی ما بین جمعیت و میزان سکونت در تهران وجود ندارد و به عبارتی 13 درصد از جمعیت کشور در یک درصد زمین واقع شده‌اند.

وی افزود: باید قوانین زیست محیطی به درستی اجرایی شود ولی در سال‌های گذشته این قوانین به درستی اجرایی نشده است و هم اکنون با یک شلختگی مواجه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته به دلیل وجود وزارتخانه‌های مختلف در استان تهران استانداری زیر سایه این وزارتخانه‌ها قرار گرفته بود ولی در دولت جدید اختیارات خوبی به استانداری واگذار شده است و دیگر وزارتخانه‌ها نمی‌توانند در وظایف استانداری تهران تداخلی وارد کنند.

وی درباره کشت محصولات آلوده در استان تهران، اظهار داشت: به هر حال در دشت ورامین با فاضلاب شهری مزارع خود را آبیاری می‌کردند و با شکایت محیط زیست استان تهران حکم قضایی برای این مزارع صادر شد و هم اکنون اقدامات خوبی برای استفاده از آب استاندارد در این مزارع صورت گرفته است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران درباره فاضلاب شهری، خاطر نشان کرد: شهر تهران جزو 10 شهر آخر دنیاست که شبکه آب و فاضلاب ندارد در صورتی که طرح جامع فاضلاب تهران برای 6 دهه گذشته است که هنوز اجرایی نشده است. اولین حکم در شهرسازی فاضلاب شهری ولی این موضوع رعایت نمی‌شود.

حیدرزاده درباره فاضلاب شهری شهرستان پردیس اعلام خطر کرد و گفت: ظرفیت شهرستان پردیس 200 هزار نفر برآورد شده ولی هم اکنون قرار است 800 هزار نفر در این شهرستان مستقر شوند که هنوز برای آن فاضلاب شهری در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل بحران زیست محیطی شدیدی در آن شهرستان به وجود خواهد آمد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران خاطر نشان کرد: شهرهای جدید هشتگرد، پرند و پردیس شبکه فاضلاب شهری ندارند و اگر در این خصوص اقدامی صورت نگیرد محیط زیست تهران به دستگاه‌های قضایی شکایت خواهد کرد.

وی درباره شکایت از صنایع آلاینده در استان تهران، اظهار داشت: حدود 420 شکایت از صنایع آلاینده که در مراحل مختلف پیگیری در دستگاه‌های قضایی است داریم که تا کنون 100 واحد صنعتی آلاینده کوچک پلمب و تعدادی از صنایع بزرگ نیز متوقف شده‌اند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تهران نیز اشاره کرد و گفت: به علت ضعف نظارتی و کمبود نیروهای ناظر تعداد ساخت و سازهای غیر مجاز افزایش یافته است که طی 7 ماه گذشته معادل 5 سال گذشته رفع تصرف از اراضی ملی به میزان 300 هزار متر مربع داشته‌ایم.