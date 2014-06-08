امسال 65 پروانه بهره برداری از معادن آذربایجان غربی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر طاهری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی های انجام شده امسال تعداد پروانه های بهره برداری معدنی صادر شده به 65 فقره افزایش می یابد، افزود: با تحقق صدور این میزان پروانه بهره برداری شاهد رشد 11 درصدی در این بخش خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته 60 فقره پروانه بهره برداری برای معادن سنگ تزئینی، فلزی، غیرفلزی و ذغال سنگ در آذربایجان غربی با ذخیره قطعی 38 میلیون و 77 هزار تن صادر شد، اظهار داشت: میزان استخراج اسمی پروانه های معدنی صادر شده در طی این مدت یک میلیون و 147 هزار تن برآورد شده که با سرمايه گذاري بالغ بر 859 میلیارد ریالی براي 557 نفر در بخش معادن استان اشتغال ايجاد كرده است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعـت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه 17 درصد از کل معادن سنگ های تزئینی کشور در آذربایجان غربی شناسایی و کشف شده است، عنوان کرد: این در حالی است که فرآوری و صادرات سنگ‌های تزئینی که بخش مهمی از فعالیت‌های معدنی را تشکیل می‌دهند در این استان مغفول مانده است.

طاهری با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های بی نظیر معدنی آذربایجان غربی، گفت: استان به لحاظ تنوع مواد معدنی رتبه سوم کشوری و از نظر تولید برخی از مواد معدنی از جمله طلا، باریت، میکا و انواع سنگ های سخت بر یا گرانیت، بیشترین میزان تولید را در بین استان های کشور دارد.

وی خواستار رفع موانع توسعه ای بخش معدن آذربایجان غربی و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان شد و تاکید کرد: در این راستا تعیین و تصویب مشوقهای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن استان ضروری بوده، بطوریکه نگاه به بخش معدن باید همراه با توسعه صنایع معدنی باشد تا سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی به عدد دو رقمی افزایش یابد.

وی توسعه واحدهای فرآوری و تکمیلی مواد معدنی در آذربایجان غربی با توجه به پتانسیلهای موجود را ضرورتهای توسعه این بخش دانست و اعلام کرد: اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و صادرات 4 حلقه اصلی زنجیره معدن بوده که متاسفانه با وجود اینکه آذربایجان غربی رتبه سوم کشور را از لحاظ تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داداه ولی متاسفانه این زنجیره در استان کامل نیست.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعـت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود خواستار کنترل میزان استخراج مواد معدنی از معادن و جلوگیری از برداشت غیر مجاز شد و عنوان کرد: تا کنون 40 درصد از سطح استان برای اکتشاف مواد معدنی واگذار و از این میزان نیز تنها در 5 درصد از سطح واگذار شده عملیات اکتشافی انجام شده است.

تیتان، کان سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان سنگ نقره و انواع سنگ های تزیینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن آذربایجان غربی بوده که بیشترین معادن استان در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، خوی و تکاب به ترتیب با تعداد معادن ۵۸ معدن، ۵۰ معدن، ۴۷ و ۴۲ معدن است .

شناسایی بیش از یک میلیارد و 250 میلیون تن ذخایر معدنی در 49 نوع از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور در آذربایجان غربی یکی از مزیتهای بخش معادن استان بوده بطوریکه با شناسایی 80 نوع سنگ تزئینی، آذربایجان غربی کلکسیونی از انواع سنگهای معدنی محسوب می شود.

از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 49 نوع آن در آذربایجان غربی شناسایی شده که 19 نوع آن در مرحله اکتشاف و 30 نوع آن در مرحله بهره برداری بوده و سینیت های سبز پیرانشهر و مهاباد، گابروهای مشکی قره باغ و گرانیت ها، تراورتن ها و مرمرها از جمله سنگ های تزئینی استان محسوب می شوند.

کشف بیشترین ذخایر طلای کشور در استان، وجود ذخایر بزرگ تیتان، ذخایر ارزشمند و متنوع از انواع سنگهای تزئینی در بیش از 80 رنگ و 15 نوع، پتانسیلهای باریت با وزن مخصوصی 4.2 گرم بر مترمکعب نشان دهنده غنای استان از نظر تنوع مواد و پتانسیل‌های معدنی است.