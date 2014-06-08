اجرای طرح کارت پارک الکترونیکی در پنج خیابان سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز یکشنبه و بعد از گذشت بیش از یک سال بار دیگر طرح کارت پارک در معابر سنندج از سر گرفته شد و قرار است در فاز نخست این طرح در پنج خیابان این شهر اجرایی شود.

در جریان اجرایی کردن این طرح که در سال جاری به صورت الکترونیکی انجام می شود، در فازهای بعدی قرار است که در تمامی خیابان های سطح شهر سنندج این طرح اجرایی و عملیاتی شود.

شهردار سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی کردن این طرح عنوان کرد: از امروز اجرای فاز نخست طرح کارت پارک الکترونیکی در پنج خیابان، پاسداران، شهید تعریف، آبیدر، کشاورز و خیابان مولوی اجرا می شود.

کامیاب شادمان افزود: شهروندان می توانند برای تهیه کارت پارک الکترونیکی به پارکبان های مستقر در این خیابان ها مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، این کارت ها در دو شارژ سه هزار تومانی و پنج هزار تومانی ارائه می شود و مدت اعتبار استفاده از آن نیز یکسال است.

شهردار سنندج حذف مراودات پولی، نظارت دقیق برعملکرد پارکبان ها، سهولت در پرداخت و تعریف ضریب پارک خودرو در خیابانهای سطح شهر را از مهم ترین مزایای اجرای این طرح خواند و بیان کرد: هزینه هر ساعت پارک خودرو در خیابانهای سطح شهر 300 تومان است.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک این طرح در تمامی خیابان های اصلی سطح شهر سنندج اجرا می شود.

در حالی این طرح در سنندج اجرا می شود که متاسفانه این روزها معضل ترافیک در این شهر به یکی از مشکلات اصلی مردم تبدیل شده و با اجرایی کردن طرح پارک بان نه تنها دردی از معضل ترافیک در سنندج حل نمی شود که این طرح معضل این روزهای شهر سنندج را دوچندان می کند.