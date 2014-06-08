انجام اقدامات لازم برای ثبت جهانی کباب بناب/ ضرورت توجه بنابیان به میراث فرهنگی و تاریخی شهرشان 

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رحیم زاده عصر یکشنبه در آستانه روز جهانی صنایع در گفتگو با خبرنگاران خواستار توجه جدی مردم نسبت به صنایع دستی بعنوان مهمترین ابزارفرهنگی جهت معرفی هویت ایرانی، اسلامی و نیز استفاده از ظرفیت های صنایع دستی شهرستان برای تأمین اوقات فراغت جوانان و اشتغال زایی شد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری شهرستان بناب ازجمله مجموعه صوفی چای و کمپ قره قشون با همکاری شهرداری بناب و تبدیل جنوب شهرستان به قطب گردشگری با طرحهای اجرایی ازجمله مسجد راه کربلا، هتل چهار ستاره بناب و ساماندهی صوفی چای در رأس برنامه های این اداره است؛ گفت: مراحل نهایی طرح توسعه زیرساخت های گردشگری در روستای هدف گردشگری «توتاخانه» با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست و برای تکمیل آن همچنین تملک معماری صخره ای «صَوَر» با همکاری دانشگاه بناب بالغ بر 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گفته وی، بمنظور مرمت و بهسازی مسجد مهرآباد بناب بالغ بر 500 میلیون ریال و همچنین جهت اتمام مرمت مسجد جامع میدان بناب و گرمابه حاج فتح اله بالغ بر پنج میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.



رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بناب در ادامه اظهارکرد: جهت تجهیز آموزشگاه صنایع دستی جنوب سهند بناب نیز مبلغ 150 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی اذعان کرد: راه اندازی کلاس سفالگری و کتیبه توسط آموزشگاه مهر در ساختمان موزه مردم شناسی بناب از دیگر اقدامات این اداره است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری بناب ازشهروندان و مسئولان ادارات خواست برای رعایت حریم آثار تاریخی در ساخت و سازهای شهری حتماً از اداره میراث فرهنگی شهرستان استعلام لازم را اخذ کنند.

براساس این گزارش شهرستان 130 هزار نفری بناب درجنوب مرکزآذربایجان شرقی واقع شده و دارای بیش از 180 اثر تاریخی است که تاکنون 63 مورد از این آثار ثبت ملی شده اند.