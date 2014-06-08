ادارات و سازمان های دولتی در کردستان از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از آکادمی فوتبال دکتر ذالفقارنسب در سنندج اظهار داشت: همه ادارات و سازمان های دولتی در استان کردستان باید از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در تمامی حوزه ها در این استان حمایت کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی یادآور شد: اشتغال و سرمایه گذاری دو اولویت دولت در استان کردستان است و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های استان در این زمینه بهره برداری شود.

استاندار کردستان عنوان کرد: نیاز جدی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سطح درآمد مردم داریم.

وی به توجه ویژه دولت به سرمایه گذاری در بخش ورزشی در استان کردستان و سایر نقاط کشور نیز تاکید کرد و گفت: هزینه در زمینه ورزش عین سرمایه گذاری است و دولت به این بخش نگاه ویژه دارد.

زاهدی از سرمایه گذاری بیژن ذوالفقار نسب پیشکسوت ورزشی کردستان در سنندج قدردانی کرد و افزود: از حضور فعالان و پیشکسوتان ورزشی در جهت سرمایه گذاری در بخش ورزش استان حمایت می کنیم.

در ادامه این بازدید بیژن ذوالفقارنسب سرمایه گذار آکادمی فوتبال نیز گفت: این آکادمی در زمینی به مساحت چهار هزار متر و دارای یک سالن ورزشی چمن فوتبال سرپوشیده و ساختمان اداری دو طبقه است.

وی بیان کرد: در این مجموعه یک سالن ویژه نابینایان به همراه کلاس های قرآن، شطرنج و کتابخانه گویا مخصوص این افراد ایجاد می شود.

ذالفقارنسب با اشاره به اینکه در این آکادمی حدود 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود، افزود: هزینه های این آکادمی به صورت کاملا شخصی تامین می شود.

ذوالفقارنسب در پایان این بازدید از اهالی محله شهرک زاگرس سنندج قدردانی کرد و گفت: این مردم از زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه به حمایت معنوی از این پروژه پرداختند و از آنان تشکر می کنم.