نخبگان می توانند در توسعه استان قزوین نقش بیشتری ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه عصر یکشنبه در دیدار با روساي دانشگاههای استان که در سالن استانداری برگزار شد، اظهارداشت: ضرورت جذب نخبگان قزويني براي توسعه استان در شرایط کنونی دو چندان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



وی افزود: براي استفاده مناسب از ظرفيت هاي نخبگان علمي در راستاي رشد و توسعه استان بايستي برنامه منسجمی داشته باشیم و بهترين راه براي عملي كردن برنامه هاي توسعه استان بهره مندي از ظرفيت نيروي انساني دانشگاه هاست.



روزبه تصريح كرد: اگر بتوانيم ازنخبگان و فرهيختگان قزويني كه در مركز و سایر نقاظ کشورفعاليت می کنند بخوبی استفاده كنيم براي استان خيلي مفيد خواهد بود و افتخار هر نخبه فرهيخته اي نيز اين است كه رشته پيوند خود را با زادگاهش حفظ كند.



استاندار قزوين بيان كرد: مهاجرت فرهيختگان از شهرستان ها به استان و در مرحله بعدی به مركز و ادامه فعاليت آنها در خارج از كشور يك آسيب و تهديد تلقی می شود كه بايستي آسيب شناسي شود در حاليكه به مسئله رجعت در كتاب آسماني نيز تاكيد شده است.



وی افزود: براي حل اين مشكل بايستي با روساي دانشگاههاي استان تشريك مساعي داشته باشیم تا براي اين امر چاره انديشي شود و با همكاري يكديگر زمينه برگشت اين عزيزان به استان فراهم شود.



روزبه یادآورشد: سند توسعه دانشگاهها باید در اختيار نخبگان قرار گيرد و با همفكري آنها درخصوص تدوين مناسب تر اين سند چشم انداز مهم در راستاي توسعه دانشگاهها نيز اقدام شود.



وي یادآورشد: پيشينه قزوين با وضعيت فعلي آن قابل مقايسه نيست زماني قزوين مركز علم و تجارت در كشور بود و از اين جايگاه واقعي در حال حاضر دور افتاده است که باید نگران باشیم و چاره کنیم.



استاندار اظهارداشت: در این زمینه همه مسئول هستیم و بايستي قزوين را به خوبی به آيندگان تحويل دهيم که برای تحقق آن باید دانشگاه از محصور بودن خارج شده و براي حل معضلات و مشكلات استان در حيطه هاي مختلف بايستي برنامه داشته باشد و مشارکت جدی در کار داشته باشد.



وي افزود: افزایش مراكز دانشگاهي در استان افتخارنيست بلكه بايستي به دنبال اين کار قزوين به مركز علمي مناسبي تبديل شود لذا از روساي دانشگاههاي استان انتظار داریم در يك فرصت زماني سند چشم انداز توسعه دانشگاههاي تحت مديريت خود را در اختيار نخبگان قرار دهند تا براي اجرايي شدن اين اسناد تلاش شود.



در اين نشست ایوب رحیمی معاون سياسي و امنيتي استانداری هم در خصوص ضرورت تهیه بانك اطلاعاتي نخبگان توسط دانشگاهها مطالبی بیان کرد.



رحيمي در ادامه براستفاده از تجربيات ساير استانها، ايجاد انگيزه در نخبگان با حفظ احترام و اهميت به شخصيت آنها، نهادينه و استمرار جلسات هم اندیشی تاكيد كرد.



در ادامه افشار رئیس بنیاد نحبگان استان در خصوص تدوين برنامه راهبردي و ارائه به دبيرخانه و تقسيم وظايف شوراي عالي نخبگان در راستاي برنامه تدوين شده مطالبی بیان کرد.







