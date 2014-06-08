فرهنگ مهدويت مي ‌تواند انسان را از پوچي و گمراهي نجات دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی جشن های شعبانیه در این شهرستان برضرورت ایجاد بسترهای مناسب و شایسته در راستای تبیین و ترویج آموزه های مهدوی در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین اظهارداشت: ترویج فرهنگ مهدویت از نیازهای اساسی جهان امروز است و برای موفقیت در این مسیر نیاز به فعالیت گسترده و بسیجی‌ وار است.

امام جمعه ماسال گفت: در سالروز میلاد حضرت مهدی موعود (عج) ضمن آذین بندی و برپایی جشن باید به بحث معنوی، شناخت مهدویت و انتظار فرج بیشتر توجه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ مهدويت، فرهنگ ارزش ها و همان فرهنگ دين است، افزود: القاء فرهنگ ديني به ديگران محتاج ظرافت هاي خاص خود است.

موسوی اظهارداشت: ‌فرهنگ‌ مهدویت‌ پیام‌ آور بیداری‌ و آگاهی‌ امت‌ بزرگ‌ اسلام‌ و زمینه‌ ساز درک‌ فرهنگ‌ دینی‌ است و افراد جامعه را در برابر تمام بیمارى‏ هاى معنوى بیمه مى‏ کند.

وی اذعان داشت: اگر فرهنگ مهدویت در جامعه نهادینه شود خیلی از ناهنجاری ها کم رنگ می شود.

امام جمعه ماسال به ویژگی منتظر واقعی اشاره کرد و افزود: انسان مومن در حال انتظار عامل به اخلاق و ورع و جامعه مهدوی باید با اخلاق و با تقوا باشد.

وی همچنین با بیان اینکه در جشن های مهدویت اصل بر محتوای صحیح برنامه ها است، یادآورشد: جشن های نیمه شعبان باید دارای پیام، سازنده و در مسیر فرهنگ دینی و انقلابی برگزار شود.