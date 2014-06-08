به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حسن روحانی به شرح زیر است:



«بسم الله الرحمن الرحیم



جناب آقای بشار الاسد



رئیس جمهور منتخب جمهوری عربی سوریه



السلام علیکم و رحمه الله و برکاته



برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم مقاوم کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. اینجانب ضمن ابراز خرسندی از این رخداد مهم که گامی امید بخش در مسیر مردم سالاری است، پیروزی ملت سوریه و جنابعالی را صمیمانه تبریک می گویم.



نتایج این انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم سوریه و عزم آنها برای حرکت به سوی ثبات، امنیت و وفاق ملی است. رجاء واثق دارد که با درایت جنابعالی، سوریه راه خود را در مسیر صلح و آرامش و وحدت ملی طی کرده و از بحرانی که بر او تحمیل شده به سلامت خواهد گذشت وبا مشارکت هرچه بیشتر مردم، مسیر انسجام ملت و سازندگی اقتصاد سوریه با وحدت و قوت پیموده خواهد شد.



سلامتی و موفقیت جنابعالی و امنیت، توسعه و پیشرفت روز افزون دولت و ملت دوست و برادر سوریه را از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.



حسن روحانی



رییس جمهوری اسلامی ایران»