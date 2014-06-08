به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حسن روحانی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای بشار الاسد
رئیس جمهور منتخب جمهوری عربی سوریه
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم مقاوم کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. اینجانب ضمن ابراز خرسندی از این رخداد مهم که گامی امید بخش در مسیر مردم سالاری است، پیروزی ملت سوریه و جنابعالی را صمیمانه تبریک می گویم.
نتایج این انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم سوریه و عزم آنها برای حرکت به سوی ثبات، امنیت و وفاق ملی است. رجاء واثق دارد که با درایت جنابعالی، سوریه راه خود را در مسیر صلح و آرامش و وحدت ملی طی کرده و از بحرانی که بر او تحمیل شده به سلامت خواهد گذشت وبا مشارکت هرچه بیشتر مردم، مسیر انسجام ملت و سازندگی اقتصاد سوریه با وحدت و قوت پیموده خواهد شد.
سلامتی و موفقیت جنابعالی و امنیت، توسعه و پیشرفت روز افزون دولت و ملت دوست و برادر سوریه را از خداوند متعال مسالت مینمایم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
رییس جمهوری کشورمان در پیامی به بشار اسد، برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حسن روحانی به شرح زیر است:
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