به گزارش خبرگار مهر، سید محمد مولوی عصر امروز در جلسه هماهنگی نهاد کتابخانه ها در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان گفت: از آنجایی که یک کتابدار به عنوان، امین، امانتدار، مشاور تخصصی، مهماندار، مسئول جذب، روابط عمومی و سایر مسئولیتها نقش مهم و برجسته ای در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی دارد به همين دليل ضرورت توجه به وی جزء الزامات است.
وی افزود: توجه به کتابدار حمایت از کتاب است. توجه به بحث توسعه کتاب، کتابخوانی و فرهنگ مطالعه از شاخصه های مهم هر شهر، بخش و استانی به شمار می رود.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان تصریح کرد: باید بکوشیم تا در سرانه وقتمان و به فراخور شغل و کار خود سهمی را به مطالعه اختصاص دهیم. در زمان حاضر مطاعات بیشتر شکل موردی پیدا کرده اند که این مسئله آسیب های زیادی را به موضوع کتاب، کتابخوانی و مطالعه وارد کرده است.
مولوی یادآور شد: اگر در خانه و در میان افراد خانواده فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را به عنوان یک امر فرهنگ ساز ایجاد کنیم در حقیقت به توسعه فرهنگ کمک کرده ایم.
وی گفت: در بخش اثر بخشی مطالعه و انتقال فرهنگ از طریق مطالعه، حفظ کیان از فرهنگ دینی و اسلامی از طریق کتابخوانی انجام می شود.
مولوي افزود: کتاب نتیجه عمر وجودی و علاقه یک نویسنده و یا یک مولف است. احساس نیاز به وجود کتابخانه و مطالبه جامعه سبب ایجاد کتابخانه های متفاوت از جمله کتابخانه های استاندارد، مرکزی، شهری ،روستایی، دیجیتالی، سیار و غیره شده است.
وی با تاکید بر لزوم افزایش سرانه مطالعه بهتر و بیشتر در آبادان تصریح کرد: نوع، تعداد، تنوع و مکان دسترسی از جمله شرایطی است که باید در کتابخانه ها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه ساخت کتابخانه مرکزی در آبادان الزامی است یادآور شد: به منظور کمک به بالا رفتن تعداد افراد عضو کتابخانه ها به ویژه در بحث ترویج آن در بخش آموزش و پرورش باید یک جامعه هدف با پیش بینی مدارس توانمند در این زمینه تعیین شود.
مولوی تاکید کرد:
لزوم حمایت از کتابدارهاي آبادان/ سرانه مطالعه در آبادان باید بهتر و بیشتر شود
آبادان – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان بر لزوم حمایت از کتابدارها تاکید کرد.
به گزارش خبرگار مهر، سید محمد مولوی عصر امروز در جلسه هماهنگی نهاد کتابخانه ها در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان گفت: از آنجایی که یک کتابدار به عنوان، امین، امانتدار، مشاور تخصصی، مهماندار، مسئول جذب، روابط عمومی و سایر مسئولیتها نقش مهم و برجسته ای در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی دارد به همين دليل ضرورت توجه به وی جزء الزامات است.
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