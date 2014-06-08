لزوم حمایت از کتابدارهاي آبادان/ سرانه مطالعه در آبادان باید بهتر و بیشتر شود

به گزارش خبرگار مهر، سید محمد مولوی عصر امروز در جلسه هماهنگی نهاد کتابخانه ها در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان گفت: از آنجایی که یک کتابدار به عنوان، امین، امانتدار، مشاور تخصصی، مهماندار، مسئول جذب، روابط عمومی و سایر مسئولیتها نقش مهم و برجسته ای در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی دارد به همين دليل ضرورت توجه به وی جزء الزامات است.



وی افزود: توجه به کتابدار حمایت از کتاب است. توجه به بحث توسعه کتاب، کتابخوانی و فرهنگ مطالعه از شاخصه های مهم هر شهر، بخش و استانی به شمار می رود.



معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان تصریح کرد: باید بکوشیم تا در سرانه وقتمان و به فراخور شغل و کار خود سهمی را به مطالعه اختصاص دهیم. در زمان حاضر مطاعات بیشتر شکل موردی پیدا کرده اند که این مسئله آسیب های زیادی را به موضوع کتاب، کتابخوانی و مطالعه وارد کرده است.



مولوی یادآور شد: اگر در خانه و در میان افراد خانواده فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را به عنوان یک امر فرهنگ ساز ایجاد کنیم در حقیقت به توسعه فرهنگ کمک کرده ایم.



وی گفت: در بخش اثر بخشی مطالعه و انتقال فرهنگ از طریق مطالعه، حفظ کیان از فرهنگ دینی و اسلامی از طریق کتابخوانی انجام می شود.



مولوي افزود: کتاب نتیجه عمر وجودی و علاقه یک نویسنده و یا یک مولف است. احساس نیاز به وجود کتابخانه و مطالبه جامعه سبب ایجاد کتابخانه های متفاوت از جمله کتابخانه های استاندارد، مرکزی، شهری ،روستایی، دیجیتالی، سیار و غیره شده است.



وی با تاکید بر لزوم افزایش سرانه مطالعه بهتر و بیشتر در آبادان تصریح کرد: نوع، تعداد، تنوع و مکان دسترسی از جمله شرایطی است که باید در کتابخانه ها لحاظ شود.



وی با بیان اینکه ساخت کتابخانه مرکزی در آبادان الزامی است یادآور شد: به منظور کمک به بالا رفتن تعداد افراد عضو کتابخانه ها به ویژه در بحث ترویج آن در بخش آموزش و پرورش باید یک جامعه هدف با پیش بینی مدارس توانمند در این زمینه تعیین شود.