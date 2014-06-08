به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی عصر یکشنبه در نشست کارگروه برق استان بوشهر اظهار داشت: برق یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای توسعه است که نیاز است تا مردم در نواحی مختلف شهرها و روستاها از این نعمت برخوردار شوند.

وی داشتن برق را به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه یاد کرد و ادامه داد: بیشترین مصرف برق استان بوشهر در بخش غیرمولد خانگی، تجاری و ادارات است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه تنها شش درصد از برق استان بوشهر در بخش صنعت و اشتغال مصرف می‌شود، افزود: بخش غیرمولد و خانگی بیشترین میزان مصرف برق را در استان بوشهر دارند.

اجرای پروژه‌های برق رسانی و نیروگاهی

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های برق رسانی و نیروگاهی مهمی در استان بوشهر اضافه کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها زمینه کارآفرینی بیشتر برای مردم استان بوشهر فراهم شود.

رستمی با اشاره به نقش افزایش مشترکان برق در عرصه‌های اشتغال و کشاورزی برای رونق بخش مولد، تصریح کرد: افزایش مشترکان برق در بخش صنعت و کشاورزی در اولویت قرار دارد.

وی بر لزوم برقی کردن چاه‌های کشاورزی تاکید کرد و افزود: صرفه‌جویی در مصرف سوخت یکی از مهمترین مزایای برقی کردن چاه‌های کشاورزی است.