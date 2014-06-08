صنعت توریسم رفسنجان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر یکشنبه در دیدار با سرمایه گذار بخش خصوصی، اظهار داشت: در شهرستان رفسنجان در کنار صنعت و کشاورزی پسته باید صنعت توریست وگردشگری نیز توسعه یابد.

حمید ملانوری افزود: در کنار صنعت توریست و گردشگری هم می توان درآمد و شغل تولید کرد و هم می توان نشاط و شادابی را برای مردم بوجود آورد.

وی با بیان این مطلب که متاسفانه در گذشته مردم این شهرستان فقط در امر پسته سرمایه گذاری کرده اند، یادآور شد: این در حالی است که این مناطق زیبای طبیعت که از نعمت های خداوند بر روی زمین است هیچ گونه استفاده ای نشده است و در جوانان امروز نیز با توجه به گذشتگان عزم و اراده ای وجود ندارد و بیشتر مایل هستند در امر پسته سرمایه گذاری کنند.

فرماندار شهرستان در پایان ابراز داشت: رفسنجان اگر بخواهد پیشرفت کند باید از تک محصولی خارج شده و این طرح گردشگری بسیار عالی نویدی از این نمونه است که شهرستان را از تک محصولی خارج کنیم.

در ادامه این جلسه که با حضور رئیس میراث فرهنگی و گردشگری رفسنجان برگزار شد، سرمایه گذار بخش خصوصی طرح خود را بصورت ویژه ارائه کرد.

محمدرضا صادق زاده دره راگه را يكي از پدیده های طبیعی زیبا و منحصر به فرد شهرستان رفسنجان نام برد و گفت: دلیل پيدايش دره، عبور رودخانه گیودری و سیلابهای منطقه در طول هزاران سال و فرسایش خاک ناشی از آن است.

وی عنوان کرد: دره از شکل منحصر بفردی برخوردار است. اگر چه یکی دو دره شبیه به آن در دیگر نقاط کشور وجود دارد مانند تنگه رتیل در کویر لوت، کال جنی در طبس، غار-دره زینگان در ایلام اما برخی از مزایا همچون دسترسی مناسب، آب و هوای خوب، امنیت و نزدیکی به زیرساختهای مناسب منطقه آن را از نقاط مشابه آن متمایز ساخته است.

این سرمایه گذار دیگر مزایای این طرح را وجود دره با مورفولوژی خاص خود دانست که می تواند یکی از مقاصد گردشگری زمین شناسی باشد.

صادق زاده اضافه کرد: وجود معدن مس سرچشمه و بازدید از آنها می تواند مکمل سفر این گردشگران باشد این دره می تواند بخشی از مسیر گردشگری باشد که دو جاذبه اکوتوریستی استان یعنی روستای میمند و کلوت های شهداد را به یکدیگر وصل کرده و کسانی که به قصد طبیعت‌گردی به استان کرمان آمده اند این پدیده کم نظیر طبیعی را هم مشاهده کنند.

گفتنی است دره توریستی راگه در ضلع شرقی رفسنجان واقع است.