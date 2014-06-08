آئین تجلیل از برگزيدگان صدا و سیمای آبادان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیر حائری عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانها از ششم تا هشتم خرداد ماه جاری در شهر تبریز برگزار شد، اظهار كرد: صدا و سیمای مرکز آبادان توانست از میان 33 مرکز صدا و سیما در کل کشور عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.



وی با اشاره به راه یابی 25 اثر از آبادان در بخش صدا و سیما به هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانها افزود: از این تعداد هفت اثر توانستند عناوین برتر را به دست آورند که در قیاس با برخی مراکز استانها(بزرگتر و فعالتر) عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی است که نباید نادیده گرفته شود.



حائري با اشاره به تفاوت این جشنواره با جشنواره های قبلی اظهار کرد: به دلیل فاصله زمانی 50 ماهه از هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانها تا هجدهمین جشنواره، سطح امتیاز دهی به آثار برگزیده از 70 به 75 رسید که این به نوبه خود نشان از کیفی تر بودن آثار برگزیده دارد.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان با بیان اینکه در جشنواره تولیدات مراکز چیزی تحت عنوان اثر تولیدی خاص این جشنواره ها تهیه و ارسال نمی شود، تصریح کرد: به طور سالانه آثار و تولیدات مراکز به صورت تصادفی از سوی کارشناسان مرکز(تهران) ارزیابی و امتیاز دهی می شوند که حاصل این ارزیابی ها و امیتاز دهی ها آثار هستند که به جشنواره ها راه پیدا می کنند.



حائری یادآور شد: از 25 اثر راه یافته صدا و سیمای مرکز آبادان به هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانها 10 اثر خبری، شش برنامه در بخش سیما، سه اثر در بخش صدا، چهار اثر در بخش موسیقی، یک اثر پژوهشی و یک وب سایت بود که از میان آنها چهار برنامه از بخش سیما و سه اثر از بخش صدا حائز کسب عنوان شدند.



وی از بالا رفتن سطح امتیاز دهی به آثار تولیدی مراکز از سوی کارشناسان مرکز به عنوان تنها دلیل عدم کسب عنوان سایر آثار راه یافته به جشنواره نام برد و گفت: تلاشگران صدا و سیمای مرکز آبادان نشان دادند که از توانمندی بالایی به رغم کوچکی مرکز آبادان در تهیه و تولید آثار دارند و این موضوع به صورت مستدل به اثبات رسیده است.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان افزود: در تلاشیم تا با رشد تولیدات به لحاظ کمی و کیفی بتوانیم در جشنواره های بعدی نیز همچون گذشته خوش بدرخشیم.



وی با اشاره به اینکه عوامل تولید و آثار تولید شده توسط مرکز صدا و سیمای آبادان همگی بومی هستند، اظهار کرد: این مسئله نشان از وجود ظرفیت و توان در مجموعه مرکز آبادان در جهت تولید آثار با کیفیت و مخاطب پسند دارد.



حائري تصریح کرد: در بخش ویژه جشنواره با موضوعیت دفاع مقدس نماهنگ «آخرین خبر» که مربوط به شهید غلامرضا رهبر است توانست رتبه برتر را به دست آورد.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان همچنین یادآور شد: مستند «مردم آبادان وکیل اند» با موضوع انتخابات ریاست جمهوری نیز حائز کسب رتبه شد ضمن آنکه مستند «عادل و عدنان» که به شرح زندگی و کار دو برادر معلول می پردازد نیز از دیگر آثار قابل تقدیر در جشنواره بود.



به گفته حائری بازیگر نوجوان تله فیلم «بهمنشیر» (آقای همت آبادی) نیز مورد تقدیر قرار گرفت.



وی گفت: «ماجد سامری» صدابردار صدا و سیمای مرکز آبادان نیز در بخش صدا(رادیو) از میان انبوه آثار راه یافته به جشنواره توانست با کسب 70 امتیاز بالاترین امتیاز ممکن را به دست آورد و حائز رتبه برتر شود.



حائري با بیان اینکه هدف جشنواره ها کشف استعدادهای بالقوه در مراکز استانها است، افزود: تلاشگران عرصه صدا و سیمای آبادان با کسب عناوین برتر در این جشنواره نشان دادند که توانمندی و استعداد فراوانی در زمینه ساخت آثار و تولیدات با کیفیت دارند.



وی بر لزوم همراهی و حمایت دستگاه های اجرایی شهر از تلاشگران عرصه رسانه و فرهنگ شهر تاکید کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است تا چهارشنبه هفته جاری برابر با بیستم خرداد ماه در آئینی ویژه از برگزیدگان و راه یافتگان به بخش داوری هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانها در محل سینما نفت راس ساعت 18 تجلیل به عمل آید.