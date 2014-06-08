طرح جمع آوری كاغذ از مدارس و ادارات شهر فاضل آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سمیعی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران استان، گفت: فرآورده های کاغذی از جمله نیازهای جوامع بشری به ویژه جوامع پیشرفته و صنعتی است، صرف زیاد کاغذ و فرآورده های کاغذی، تقاضای روز افزون برای آن و کمبود شدید ماده اولیه چوبی از یک طرف و مشکلات زیست محیطی ناشی از دفن ضایعات کاغذی از طرف دیگر لزوم بازیافت و استفاده مجدد از کاغذهای مصرف شده را دو چندان کرده است.

سمیعی یادآورشد: کاغذ به عنوان یک کالای استراتژیک که در حدود 85 تا 90 درصد آن از درختان جنگل های طبیعی و دست کاشت بدست می آید سهم زیادی از زباله های خانگی، اداری و تجاری را به خودش اختصاص داده است که به عنوان سلطان ضایعات لقب گرفته است

وی تاکید کرد: در همین راستا شهرداری فاضل آباد پیرو سیاست های تشویقی خود نسبت به طرح جمع آوری کاغذ با همکاری مدارس و ادارات، در سطح شهر را آغاز کرده است.

شهردارفاضل آبادگفت:در این طرح مقرر شد به تعداد واحدهای اداری و کلاس های موجود باکس موردنظر مستقر و شهرداری به طور منظم نسبت به جمع آوری و انتقال ضایعات کاغذی به کارخانه بازیافت سازمان مدیریت پسماند استان اقدام نماید.

وی اضافه کرد: هدف از این اقدام جلوگیری از ضایعات کاغذ و کارتن از مدارس و ادارات سطح شهر بوده و با توجه به اهمیت جمع آوری و بازیافت ضایعات کاغذ و کارتن نه تنها در حفظ محیط زیست و جنگل ها کمک بسیار بزرگی خواهد بود بلکه زمینه حمایت از منافع تولید کنندگان و پیمانکاران صنعت کاغذ را فراهم خواهد کرد.