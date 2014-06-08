کشف 23 خودرو سعودی در صحرای موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی این کشور23 خودرو سعودی را در صحرای نینوی در شرایطی که مناطق مختلف این استان به سبب اقدامات تروریستهای وابسته به داعش ناامن است کشف کرده اند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی طی عملیاتی در صحرای موصل خودروهایی با پلاک سعودی کشف کردند.

به گفته منابع عراقی این خودروها از مرزهای سوریه به این منطقه آمده اند و حامل سلاح و ادوات نظامی هستند.

این درحالی است که نیروهای امنیتی قبلا نیز در یکی از منازل در منطقه الصناعی در فلوجه در استان الانبار 9 خودرو با پلاک قطر کشف کرده اند.