جنگل های نکا از کمبود محیط بان رنج می برند/ احداث پارک ملی در هزار جریب

به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی طالبی شامگاه یکشنبه طی نشست خبری با اصحاب رسانه در نکا با اشاره به اینکه توسعه پایدار در صنعت حق مردم منطقه است، اظهارداشت: در راستای سیاست های سازمان و نظام مبنی بر اینکه محیط زیست سالم در در هر برهه ای باید همراه با صنعت و توسعه پایداردر سطح شهرستان باشد.



وی اضافه کرد: ما نمی توانیم توسعه و صنعت را به صورت بایکوت و به طور ساکن در مناطق داشته باشیم چرا که صنعت در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در تمام ارزیابی هایی که برای مدیریت شهری و منطقه ملزم وگنجانده شده این اصل را به خوبی تداعی کرد.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا با اشاره به اینکه ما باید مردم را به عواقبشان نسبت به محیط زیست مطلع سازیم ، تصریح کرد: اکثر افراد به دلیل بی اطلاعی از عواقب خود و محیط زیست مرتکب فعالیت هایی همچون تخریب زیست بوم می شوند که باید از طریق رسانه ها و سمن های زیست محیطی به گوش مردم برسد.



طالبی با اشاره به اینکه عدم مدیریت صحیح در صنعت منجر به افزایش گازهای گلخانه ای در سطح زمین شده است ، بیان داشت: در پی این رویداد فرآیند کنترل و بهینه یابی در صنعت می تواند فشار به وجود آمده در طبیعت را کاهش دهد.



وی گفت: متاسفانه در افزایش گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم کشورهایی که در کمربند خشکی قرار دارند دچار آسیب و خطرات شدیدتری می شوند.



دغدغه های محیط زیست



این مقام مسئول با بیان اینکه دغدغه های محیط زیست دغدغه های فعلی نیست اذعان داشت: محیط زیست در آینده با پیش بینی های صحیح و به موقع می تواند مقوله موثری جهت اطلاع از سلامت مردم باشد.



طالبی ادامه داد: سرمایه انسان ها در گرو سلامت آن ها است چرا که سرمایه های انسانی با توجه به آموزش هایی که در دولت محقق می شود نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است.



وی با اشاره به محیط زیست و حفاظت از زیست بوم های شهرستان نکا بیان کرد: شهرستان نکا با توجه به دو صنعت مادر در کشور همچون کارخانه سیمان ، نیروگاه شهید سلیمی ، کارخانجاتی همچون سنگ آهک ، آجر سفال و شهرک صنعتی با توجه به پایش متداوم به سمت و سوی بهینه سازی و توجه به کار آمدی دانش و تکنو لوژی روز پیش می رود.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا گفت: کارخانه سیمان مازندران با نصب فیلتر به عنوان بهترین کارخانه در کاهش آلودگی هوا شناخته شد همچنین در راستای کاهش آلودگی و به دور از حواشی نیروگاه شهید سلیمی به حمایت ها و اعتبارات ملی جهت توسعه تجهیزات در حفظ محیط زیست نیازمند است.



طالبی ابراز داشت: با توجه به افزایش خودخواهی بسیاری از افراد، میراث طبیعی دچار تغییراتی در سطح کیفیت جنگل ها شده است در واقع به نوعی دشمن برای سلامت و توسعه محیط زیست شدند.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا ادامه داد: با توجه به کارایی حضور حیات وحش در زیبا شناختی، کانی شناسی تنوع زیستی، ژن شناسی و اکو توریسم در محیط زیست قابل سرمایه گذاری می باشند و اگر نتوانیم مانع تصرف برخی افراد در این مورد شویم دچار آسیب های طبیعی زیادی در استان و شهرستان خواهیم شد.



خاک فرسایشی دلیل عمده جاری شدن سیل بهشهر



وی خاک جنگل های مازندران را از نوع فرسایشی و بازی دانست و افزود: استفاده بی رویه از این منابع خدادی در جنگل ها سبب بروز سیل بهشهر و رویدادهای تلخ دیگر می شود.



طالبی با اشاره به متراژ جنگل ها نسبت به 30 سال گذشته بیان کرد: در 30 سال گذشته متراژ جنگل های مازندران 30 میلیون و400 هکتار بوده اما هم اکنون با استفاده بی رویه مردم و آسیب هایی که بر این طلای سبز برجای می گذارند این میزان به یک میلیون و900 هکتار رسیده است.



این مقام مسئول یکی از عمده دلایل کاسته شدن متراژ جنگل ها را بارندگی سیل آسا در سطح استان دانست و اضافه کرد: متاسفانه جنگل های شمال پتانسیل زاد آوری و تجدید حیات خود را از دست دادند.



مازندران از جنگل اکوسیستمی مناسبی برخوردار نیست



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا با بیان اینکه جنگل سالمی در مازندران وجود ندارد ، تصریح کرد: در ختان بلوط و سوزنی برگ جنگل های استان هرکدام دچار بیماری های قارچی و کمبود بارندگی و رطوبت هستند و همین سبب شده تا از جنگل اکوسیستمی خوبی در سطح شمال کشور و استان برخوردار نباشیم .



طالبی با اشاره به اینکه از سال گذشته تا کنون بیش از 40 نفر متخلف توسط محیط بانان محیط زیست نکا دستگیر شدند ، افزود: 14 قبضه اسلحه غیر مجاز و 10 قبضه اسلحه مجاز از 40 نفر از متخلفین سابقه دار توسط محیط بانان کشف و ضبط شد.



وی گفت: در سال گذشته به 30 پرونده متخلفان رسیدگی شده که از این بین 3 پرونده مربوط به تخلف زیست محیطی ، پسماندها و زباله ها بود.



طالبی تعداد پروانه های در حال احداث را 160 مورد برشمرد و همچنین اذعان داشت: 100 پروانه بهره برداری از طرح های کشاورزی ، صنعتی ، خدماتی و300 مورد پایش در حوزه صنعتی شهرستان نکا را در دستور کارمان قرار داریم.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا پسماند شهرستان را با توجه به شرایط آب و هوایی ، جنگل ها ، خاک ، سطح آب و میزان مهاجر پذیری را از جمله دغدغه های مسئولین استانی دانست که باید به عنوان یک سرمایه به آن توجه شود.



طالبی اظهار داشت: محیط زیست در خصوص ساماندهی پسماندها به صورت مداوم در سطح شهرستان با شهرداری و در سطح روستاها با دهیاری های مربوطه به ارائه راهکارهای برون رفت از این معضل می پردازند.



ساماندهی پسماندها در گرو راه اندازی کمپوست زباله شرق مازندران



وی با اشاره به راه اندازی کارخانه کمپوست زباله گفت: با راه اندازی کارخانه کمپوست زباله در بهشهر بخش اعظمی از مشکلات پسماندها و عوارض آن در شرق مازندران برطرف خواهد شد.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا با بیان دلایل عمده آلودگی در سطح کشور افزود: آلودگی هوا در کشور ناشی از سوخت های غیر استاندارد ،گردو غبار و ریزگردها به عنوان کانون عوامل چالش زا و نابود کننده محسوب می شوند.



طالبی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد کلیه عوامل اقلیمی و انسانی شدید در حال انقراض گونه های با ارزش اکوسیستمی هستند.



وی با بیان اینکه ایران جز 5 کشور برتر جهان در تنوع زیستی است ، تصریح کرد: ما با دارا بودن 4 اقلیم و تنوع زیستی بسیار بالا به عنوان 5 کشور برتر جهان شناخته شدیم.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه 16 خرداد لغایت 22 خرداد با شعار جهت مقابله با گرمایش زمین صدایتان را بالا ببرید نه سطح دریا ها هفته محیط زیست نام گرفت به تشریح برنامه های این هفته پرداخت.



دیدار با امام جمعه ، نشست خبری با اصحاب رسانه ، تجلیل از مراجع قضایی ، نشست با صاحبان صنایع بزرگ ، شوراها ، دهیارها و مهدهای کودک ، ایجاد چادر در پارک شهر و اجرای مسابقه نقاشی در پارک شهر به صورت دو روز پیاپی از جمله برنامه های هفته محیط زیست شهرستان نکا می باشد.



احیای پارک ملی هزارجریب نکا



طالبی فعال نمودن پارک ملی نکا را از جمله دغدغه های محیط زیست شهرستان برشمرد و بیان داشت: شهرستان نکا با دارا بودن بزرگترین نیروگاه در کشور و سردارانی همچون طوسی و بردبار در آینده با وجود پارک ملی هزارجریب سرآمد کشور خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه تنها دو پارک ملی در استان مازندران وجود دارد ، افزود: پارک ملی ساری در ارتفاعات کیاسر با متراژ زیر هشت هزار هکتار و پارک ملی هزارجریب نکا با متراژ 24 هزار و 500 هکتار به عنوان سرمایه های سبز استان شناخته می شوند.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا گفت: پارک ملی هزار جریب می تواند ذخیرگاه ژنتیکی بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری ارزشمند مخصوص جنگل های هیرکانی در منطقه باشد.



راسو، روباه ، خوک ،گرگ ، خرگوش ، مارال ، شوکا ، پلنگ ، پرندگانی همچون قرقاول خزری ،کبک ، ابیا ، عقاب ، شاهین ، دلیچه ، انواع گنجشک ها وگونه بسیار نادر قزل آلای خال قرمز از جمله گونه های جانوری و گیاهی پارک ملی هزار جریب می باشد.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان نکا متذکر شد: جهت اعطلای فرهنگ محیط زیست اصحاب رسانه در خصوص زیست بوم ها مسئولین را توجیه نمایند چرا که ما هروز در آستانه تهدید خشک سالی قرار داریم.