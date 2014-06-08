به گزارش خبرنگار مهر، احمد پورحیدر عصر یکشنبه در نشست با مسئولان اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه فعالیت‌ها در همه روزها و در ساعات مختلف روز یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که در تسریع در خدمات‌دهی به مراجعین نقشی مهم و اساسی خواهد داشت.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای سرعت بخشیدن به انجام تشریفات گمرکی و رونق تجاری خاطرنشان ساخت: نگهداری کالای تجار در انبار گمرک سبب افزایش هزینه کالا می‌شود و روزانه یک درصد به هزینه کالا اضافه می‌شود.

مدیرکل گمرک بوشهر با بیان اینکه تسریع در فرایند ترخیص کالا این هزینه حذف و سبب کاهش قیمت کالا می‌شود، اضافه کرد: کالاهایی که در مسیر زرد قرار دارند ارزیابی و بازرسی فیزیکی نمی‌شود و هم‌اکنون 62 درصد کالاها بدون بررسی فیزیکی در گمرک بوشهر ترخیص می‌شوند.

راه‌اندازی قبض الکترونیکی کالا در گمرک بوشهر

وی ادامه داد: همچنین 17 درصدی کالاهای ترخیصی در بندر بوشهر در مسیر سبز قرار دارند که بدون بازرسی فیزیکی و اسنادی ترخیص می‌شوند.

پورحیدر در ادامه خاطرنشان ساخت: 21 درصد کالاهای ترخیصی در گمرک بوشهر در مسیر قرمز قرار دارند که در این مسیر کالاها و اسناد به صورت کامل بازرسی می‌شوند.

وی در ادامه راه‌اندازی قبض الکترونیکی کالا در گمرک بوشهر خبر داد و گفت: بازرگانان و صاحبان شناورهای تجاری فعالیت‌های گمرکی خود را از راه دور انجام می‌دهند.

مدیرکل گمرک بوشهر گفت: با نوبت‌کاری کارشناسان و مسئولان مختلف گمرک بوشهر، این گمرک بدون تعطیلی پنج شنبه‌ها به بازرگانان خدمات‌دهی می‌کند که تلاش داریم تا بهترین خدمات را به بازرگانان ارائه دهیم.