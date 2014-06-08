دفاع جان کری از تبادل اسراء/ نباید در توانایی آمریکا در حمایت از شهروندانش تردید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه سی ان ان اذعان کرد امکان پیوستن اعضای طالبان به شبه نظامیان معارض با نظامیان خارجی در افغانستان وجود دارد.

وی با بیان این مطلب گفت: اما در این صورت آنها کشته خواهند شد. این در حالی است که آزادی "بو برگدال" نظامی 31 ساله که 5 سال در اسارت طالبان بود در ازای آزادی 5 شبه نظامی زندان گوانتانامو انتقادهای شدیدی را متوجه واشنگتن کرده است.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد واشنگتن این اقدام را در راستای دفاع از شهروندان خود انجام داده است. وی همچنین از نظارت بر فعالیت های شبه نظامیان آزاد شده از نزدیک خبر داد و گفت این افراد تعهداتی داده اند که اگر برخلاف آن عمل کنند، با اقدامات واشنگتن مواجه خواهند شد.