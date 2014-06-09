راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در آینده نزدیک/ فعالیت کاربران در شبکه ملی رصد نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباش آسوشه شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به بازدید از مرکز رشد پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه گفت: در این بازدید نکات مثبت و همچنین مشکلاتی قابل مشاهده بود که باید در جهت رفع آن همت شود.

وی افزود: بازیگران اصلی شبکه‌های مجازی همین دانشجویانند که البته ایده‌های فراوانی نیز داشتند که مسئولیت مدیران استانی را صدچندان می‌کند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون جوانان مستعدی در این مرکز رشد فعالیت می‌کنند که آمادگی لازم را دارند که مجموعه خدمات مورد نیاز ادارات استان را ارائه کنند و ادرات باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

اسوشه، کمک به بحث تولید و تجاری سازی ایده‌های برتر توسط مسئولین را از ضروریات دانست و گفت: صرف حمایت مالی مسئولین کافی نیست و مسئولین باید در تمام بخش‌ها از تولید تا بازاریابی سرویس‌های لازم را به صاحب ایده ارائه کنند و صاحب ایده خود مجبور به طی کردن تمام مراحل نباشد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: در حال حاضر فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک در کشور وجود دارد، به نحوی که بسیاری از نرم افزارها و خدمات الکترونیک در ایران سریعتر از بازارهای اروپایی و آمریکایی رونق گرفته و نشان می‌دهد که مردم کشور ما و به ویژه جوان‌ها آشنایی خوب و کاملی با رایانه و خدمات آن دارند.

کمبود زیر ساختهای لازم در زمینه خدمات الکترونیک

وی افزود: متاسفانه هم‌اکنون یک مشکل اصلی وجود دارد و آن نبود زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات الکترونیک در سطح کشور است.

وی از ایجاد شبکه ملی اطلاعات خبرداد و گفت: ما در فضای مجازی کشور نیاز به شبکه ای امن و محیطی برای تبادل اطلاعات با امنیت تعریف شده و مدیریت شده داریم لذا به این منظور ایجاد شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور یادآور شد: از دی ماه سال گذشته و در پی عرضه الزامات و تعریف یکپارچه این شبکه وزارت ارتباطات و اطلاعات به عنوان مجری کار انتخاب شد و در حال حاضر شورای عالی فضای مجازی تنها بحث نظارت بر مراحل اجرایی این شبکه را بر عهده دارد.

آسوشه، ارائه سرویس‌های پهن باند با تعرفه رقابتی، امکان ارائه انواع محتوا با سهولت دسترسی و تعرفه قابل قبول، استقلال مدیریت شبکه، تعامل هوشمندانه در محیطی امن با شبکه های دیگر از جمله اینترنت را از الزامات شبکه ملی اطلاعات برشمرد.

در شبکه ملی پهنای باند مناسب در اختیار کاربر قرار می گیرد

وی تصریح کرد: در شبکه ملی اطلاعات رصدی بر فعالیت‌های مخاطبین درون شبکه صورت نمی‌گیرد و تنها در مواردی چون جاسوسی، خرابکارانه و یا مجرمانه که بر طبق قوانین می‌توان نظارت کرد بر اطلاعات و فعالیت‌های کاربران نظارت خواهد شد.

آسوشه افزود: شبکه ملی اطلاعات تنها یک شبکه ارتباطی نبوده و سرویس‌های شبکه‌ای دیگر چونتا سنتری در آن عرضه خواهد شد.

وی شبکه ملی اطللاعات را محیطی امن برای رشد و نمو محتواهای ایرانی و اسلامی دانست و افزود: متاسفانه در شبکه موجود هنوز الزامات مطرح شده از جمله مدیرت داخلی با امنیت کامل و ارائه سرویس‌های متنوع با تعرفه‌های رقابتی تعبیه نشده و ظرفیت برای استفاده همه دستگاه ها و تولیدکنندگان محتوا در آن کامل نشده است.

وی با بیان اینکه در این شبکه ارائه سرویس آغاز شده گفت: این کار باید مداوم و مستمر با رعایت الزامات مطرح شده صورت گرفته و در این زمینه کار نظارت را شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده دارد.

آسوشه افزود: تاکنون چهار مرتبه نامه نگاری در خصوص لزوم ارائه گزارشی در خصوص وضعیت موجود شبکه، تعرفه های رقابتی و زمان بندی پروژه از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور به وزارت ارتباطات و اطلاعات انجام شده که هنوز جوابی در این زمینه از سوی وزارتخانه به شورا داده نشده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه شبکه های جزیره ای زیادی در کشور فعالیت می کنند، یکی از وظایف شبکه ملی را یکپارچه‌سازی این شبکه ها عنوان کرد.

اسوشه افزود: متاسفانه تاکنون مستنداتی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این زمینه و وضعیت موجود این شبکه از سوی وزارتخانه به شورای عالی فضای مجازی کشور گزارش نشده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در گفت: هم‌اکنون کشور در انتظار راه‌اندازی شبکه مذکور با همه الزامات بوده و هم‌اکنون که الزامات شبکه مشخص شده باید برنامه‌ریزی مناسبی در خصوص زمان راه‌اندازی شبکه مذکور با ویژگی‌های مد نظر و الزامی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: این شبکه باید پهنای باند مناسب و محتوای متنوع را در اختیار مشترکان قرار دهد و هم‌چنین امنیت آن تامین باشد چرا که قطع و وصل مداوم اینترنت و مشکلات اینچنینی باعث فرار مشترکان می‌شود.