صادرات 448 هزار تن کالای از گمرکات و بازارچه های مرزی آذربایجان غربی

میر هاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 448 هزار تن انواع کالاهای تولیدی آذربایجان غربی از طریق گمرکات و بازارچه های رسمی مرزی به خارج از کشور صادر شده است، افزود: ارزش کالاهای صادراتی 123 میلیون دلار بوده که از نظر وزنی شاهد افزایش 3 درصدی و از نظر ارزش دلاری شاهد افزایش یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

وی با بیان اینکه 93 درصد کالاهای صادراتی از طریق گمرکات و 7 درصد از طریق بازارچه های مرزی استان انجام شده که بازارچه مرزی کیله سردشت رتبه اول در صادرات کالا در بین بازارچه های مرزی استان دارد، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون همچنین تشریفات گمرکی 386 هزار تن کالاهای صادراتی سایر استانها از طریق گمرکات مرزی آذربایجان غربی انجام شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اعلام اینکه ارزش کالهای صادراتی سایر استانها از گمرکات و بازارچه های مرزی استان 490 میلیون دلار بود، اعلام کرد: در این راستا شاهد افزایش 28 درصدی وزنی کالاهای صادراتی و افزایش 19 درصدی ارزش این کالاها بودیم.

سید احمدی از واردات 68 هزار تن انواع کالا از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی آذربایجان غربی از ابتدای امسال تا کنون خبر داد و اظهار داشت: ارزش کالاهای وارداتی 106 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 29 درصد و از نظر ارزش دلاری شاهد رشد 37 درصدی بودیم.

وی درآمد گمرکات استان از ابتدای سالجاری تا کنون را 320 میلیارد ریال اعلام و با بیان اینکه این میزان با رشد 33 درصدی همراه بود، عنوان کرد: ترانزیت خارجی نیز به میزان 350 هزار تن کالا به ارزش 666 میلیون دلار با افزایش 113 درصدی وزنی و 33 درصدی ارزش دلاری از طریق گمرکات استان انجام شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی میزان ترانزیت خارجی مقصد از طریق گمرکات استان را به ارزش 195 میلیون دلار با 113 درصد رشد ارزشی دانست و گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون میزان تردد مسافر از گمرکات استان 608 هزار نفر بوده که روزانه 9 هزار و 877 نفر تردد مرزی در استان ثبت شده است.

سید احمدی با اشاره به افزایش 6 درصدی تردد مرزی از گمرکات آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون، ادامه داد: از میزان تردد ورودی 314 هزار نفر با افزایش 7 درصدی و میزان تردد خروجی 293 هزار نفر با افزایش 8 درصدی بود.