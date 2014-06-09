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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۹

رضوی به مهر خبر داد:

اجرای 207 طرح آب و فاضلاب در روستاهای آذربایجان غربی/ آبرسانی به 709 روستا

اجرای 207 طرح آب و فاضلاب در روستاهای آذربایجان غربی/ آبرسانی به 709 روستا

ارومیه خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی از در دست اجرا بودن 207 طرح آب و فاضلاب در سطح روستاهای استان در حال حاضر خبر داد.

علیرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه در حال حاضر 207 طرح آب و فاضلاب در سطح روستاهای آذربایجان غربی در دست اجرا است، افزود: از این تعداد 201 پروژه آبرسانی و 6 طرح دفع بهداشتی فاضلاب با متوسط پشرفت فیزیکی 68 درصد در دست اجرا هستند.

وی با بیان اینکه در این راستا در حال حاضر در  709 روستا آذربایجان غربی طرح هاي آبرساني با پيشرفت فيزيکي 68 درصد در دست اجرا است، اظهار داشت: با افتتاح و بهره برداری طرحهای در دست اجرا جمعيتي بالغ بر 348 هزار نفر از نعمت آب آشاميدني سالم و بهداشتي برخوردار می شوند.

معاون طرح و توسعه آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی اعلام کرد: براساس موافقتنامه های مبادله شده اعتبارات مصوب 378 میلیارد ریال با 51 درصد تخصيص بوده که از اين ميزان 361 میلیارد ریال با تخصیص 180 میلیارد ریال اعتبار مصوب بخش آب و 18 ميليارد ریال با تخصیص 11 ميليارد ریال مصوب بخش فاضلاب است.

رضوی اعتبار کل پروژه های بخش آب را یک هزار و 470 میلیارد ریال دانست و ادامه داد:  تا پایان سال 91 مبلغ 730 میلیارد ریال هزینه شده که برای اتمام اين  پروژه ها و  افزایش شاخص بهره مندی از 78.5 به 83.5 به 560 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. 

وی با بیان اینکه براي اجرای 6 پروژه دفع فاضلاب در 6 روستای تابع آذربایجان غربی با جمعيتي بالغ بر 26 هزار نفر 186 میلیارد ریال اختصاص يافته، یادآور شد: تا پایان سال 91، مبلغ 113 ميليارد  ریال هزینه شده که برای اتمام اين طرح ها 67 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز بوده که از اين تعداد 3 طرح در روستاهاي سيلاب سلماس، قولنجي اروميه و گوگ تپه مهاباد با 91 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده به بهره برداري رسيده است.

کد مطلب 2307349

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