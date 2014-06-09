کارگروه ویژه اصلاح نظام بانکی کشور تشکیل شد/ دولت در اصلاح نظام بانکی کند است

محمد رجایی باغ سیائی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر بر تاکید لزوم اصلاح نظام بانکی کشور گفت: کمیسیون اقتصاد و نمایندگان اقتصاددان مجلس با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رایزنی های زیادی در دولت فعلی و دولت قبل برای اصلاح نظام بانکی کشور انجام داده اند. دولت قبل لایحه ای را در راستای اصلاح نظام بانکی کشور آماده می کرد و بنده نیز از طرف کمیسیون اقتصاد در کارگروه دولت برای اصلاح نظام بانکی شرکت می کردم که متاسفانه در چند ماه پایانی کار دولت بررسی این لایحه متوقف شد.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت فعلی هم به فکر اصلاح نظام بانکی کشور هست اما مجلس معتقد است نظام بانکی کشور باید سریعاً اصلاح شود در حالی که دولت در این راستا به کندی عمل می کند.

وی تصریح کرد:بنابر این در راستای اصلاح سریع نظام بانکی کشور کارگروه ویژه اصلاح نظام بانکی به ریاست غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

رجایی باغ سیائی ادامه داد: این کارگروه ویژه دارای دو زیرمجموعه است که در در یک زیر مجموعه مباحث حقوقی و فقهی و در زیر مجموعه دیگر سازماندهی و تشکیلات نظام بانکی کشور بررسی می شود.

وی ادامه داد: امیدواریم ظرف سه ماه آینده طرح کاملی برای اصلاح سیستم بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عضو کارگروه ویژه اصلاح نظام بانکی گفت: این کارگروه در دوهفته اخیر در دو جلسه فشرده در مشهد مقدس مباحث فقهی و حقوقی و سازماندهی و تشکیلات برای اصلاح نظام بانکی را بررسی کردند و احتمالاً در دو سه روز آینده جلساتی را در یکی از شهرهای مقدس برای بررسی مسایل فقهی و حقوقی نظام بانکی تشکیل خواهیم داد تا نمایندگان بتوانند به صورت متمرکز تمام وقت خود را برای بررسی این طرح بگذارند و انشاءالله بررسی این طرح به زودی به اتمام برسد.

وی در خصوص هماهنگی این کارگروه ویژه با دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: کارگروه ویژه، طرح پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور را نیز در اختیار دارد. این طرح در دولت قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود و دولت فعلی نیز همین طرح را مورد توجه قرار داده است.