جامعه باید در مقابل آسیبهای اجتماعی ناشی از ماهواره حساس شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوبعلی نظری یکشنبه شب در نشست شورای عالی بسیج رسانه استان اظهارکرد: امسال پنج محور اصلی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار بسیج است.

وی با بیان اینکه با تمامی اقشار مختلف جامعه صحبت شده تا به مهم ترین معروف و منکر در قشر خود بپردازند، ادامه داد: تذکر لسانی از دیگر محورهای در دستور کار بسیج است که پایه آن در مساجد و پایگاه های بسیج محلات است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی بیان داشت: هدف در این بخش احیاء تذکر و عمومیت دادن به موضوع تذکر لسانی است.

وی ارشاد را یکی دیگر از محور های در دستور کار بسیج دانست و افزود: موضوع عفاف و حجاب در بستر بسیج زنان و به صورت شبکه ای اجرا خواهد شد.

سردار نظری به موضوع ماهواره و ضرورت برخورد با آن در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: ممنوعیت استفاده از ماهواره مصوبه مجلس بوده و مورد تاکید رهبری است.

وی با بیان اینکه آسیب های ماهواره بیشتر از فواید آن است، تصریح کرد: ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق در استفاده از ماهواره است.

تفاوت اساسی نظام اسلامی زمینه سازی برای تعالی مردم است

وی با اشاره به اینکه تفاوت اساسی نظام اسالامی در زمینه سازی برای تعالی مردم است، عنوان کرد: باید بسترها و زمینه های لازم را برای تعالی مردم فراهم و زمینه ها و ابزارهایی که باعث انحراف در بخش های مختلف می شود را با آن مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج طرحی کامل و جامع برای مقابله با این موضوع تهیه و تدوین کرده است گفت: در این طرح با نگاه ایجابی و روشنگری با ماهواره مقابله خواهیم کرد.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر مقابله فردی در این موضوع شود از نگاه روشنگری است ادامه داد: در کارکرد دوم بسیج با وارد کنندگان، توزیع کنندگان و نصب کنندگان ماهواره برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید یک جریان سازی اجتماعی بر علیه ماهواره صورت گیرد افزود: متاسفانه امروز ماهواره به کلاس کار برای برخی خانواده ها تبدیل شده است که این رویه باید تغییر پیدا کند.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: اولین موج مقابله با ماهواره از اول ماه مبارک رمضان در استان آغاز خواهد شد.