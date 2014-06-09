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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۱۹

رشد 101.3 درصدي توليد انواع خودرو

رشد 101.3 درصدي توليد انواع خودرو

در ارديبهشت ماه سال جاري به تعداد 94 هزارو 840 دستگاه انواع خودرو سواري توليد شد كه نسبت به ارديبهشت ماه سال 92 رشد 101.3 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ارديبهشت ماه سال جاري  توليد خودروهاي سواري بالغ بر 80 هزارو 144دستگاه بوده است كه در مقايسه با ارديبهشت سال 92 رشد 103.1درصدي را نشان مي دهد.

در ارديبهشت ماه سال جاري وانت به تعداد 13 هزارو 939 دستگاه، كاميون به تعداد 739 دستگاه، اتوبوس به تعداد 10 دستگاه و ميني بوس به تعداد 8 دستگاه توليد شده است.

در ادامه اين گزارش در خصوص توليد انواع خودروهاي سواري در ارديبهشت ماه سال جاري آمده است : «پرايد نسيم وصبا» به تعداد 17هزارو 90دستگاه ، «پژو 405»به تعداد 8هزارو 559 دستگاه، «پژو پارس» به تعداد 11 هزارو 877دستگاه، «MVM»به تعداد يك هزارو 868 دستگاه ، «سمند» 8 هزارو 905دستگاه، « تندر 90 » به تعداد 4 هزارو 884 دستگاه و « تيبا» به تعداد 6هزارو 435 دستگاه توليد شده است.

همچنين در اين مدت ميزان توليد ساير خورودهاي سواري «پژو 206» به تعداد 7 هزارو 880 دستگاه، «پرايد نسيم و صباي دوگانه سوز» به تعداد 6 هزارو 422 دستگاه، «رانا» به تعداد 3هزارو 91دستگاه، «محصولات رنو» به تعداد 3 هزارو 115 دستگاه توليد شده است.

کد مطلب 2307421

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