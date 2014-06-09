روحانی تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد/ رایزنی درباره تحولات عراق و سوریه در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهوری صبح امروز دوشنبه به دعوت رسمی رییس جمهوری ترکیه، تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.

روحانی دراین سفر دو روزه ضمن دیدار با همتای ترکیه ای خود و سایر مقام های ارشد این کشور، در اولین نشست شورای عالی همکاری های دو کشور شرکت می کند. گفتگو و تبادل نظر درخصوص مسایل دوجانبه،منطقه ای و بین المللی از دیگر اهداف سفر رییس جمهوری کشورمان در سفر به آنکارا خواهد بود.

رییس جمهوری را در این سفر وزیران خارجه، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد، رییس دفتر رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی همراهی می کنند.

همچنین رییس جمهور پیش از سفر به آنکارا در فرودگاه مهرآباد تهران و در گفت و گو با خبرنگاران ، ترکیه را یکی از کشورهای مهم منطقه و همسایه غربی ایران برشمرد و گفت: خوشبختانه دو کشور دارای روابط خوب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و در دولت تدبیر و امید نیز یکی از برنامه ها توسعه و تحکیم روابط با همسایگان به ویژه ترکیه است.



رییس‌جمهوری تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید برنامه هایی برای تبادل نظر و سفر مقامات دو کشور ایران و ترکیه پایه ریزی شد که سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تهران در راستای همین برنامه ها انجام شد و سندهای همکاری مهمی برای توسعه در آن سفر به امضا رسید که در سفر به آنکارا مباحث را دنبال کرده و مورد تبادل نظر قرار خواهیم داد تا به انجام برسد.

روحانی افزود: در سفر به ترکیه روابط دوجانبه و همکاری های اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی شامل نفت، گاز و برق مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت و اسنادی نیز در زمینه های راه، امور گمرکی، صنعت گردشگری، امور فرهنگی، امنیتی و سیاسی به امضا می رسد.

رییس‌جمهوری تاکید کرد: در سفر نخست وزیر ترکیه به ایران توافق شد که سطح روابط دو کشور به لحاظ کیفی ارتقا یابد و در سفرهای هیات های عالی رتبه دو کشور ،کمیسیون عالی مشترکی یا به عبارتی هیات دولت مشترکی متشکل از وزرای ایران و ترکیه تشکیل شود که مسائل مهم دو کشور را در سطح عالی و همه جانبه بررسی کند.

وی گفت: در این سفر اولین نشست مشترک کمیسیون عالی دو کشور با هدف توسعه همه جانبه روابط برگزار خواهد شد.

رییس‌جمهوری با بیان این مطلب که مردم ایران و ترکیه واقفند این دو کشور در موقعیت ژئوپلتیک بسیار مهمی قرار دارند که دریای عمان و دریای سیاه یا به عبارتی اقیانوس هند و اقیانوس اطلس را به هم وصل می کنند ، تاکید کرد: توسعه روابط ایران و ترکیه برای منطقه مهم و دارای آثار و برکات خوبی خواهد بود.

روحانی مسائل منطقه ای از جمله تحولات در عراق و سوریه را از جمله موضوعات مورد گفتگو میان مقامات ایران و ترکیه دانست و گفت: خوشبختانه در ماه های اخیر شاهد تحولات مثبتی در این کشورها هستیم.

رییس‌جمهوری مسائل مربوط به شمال آفریقا، کل خاورمیانه و فلسطین را از دیگر موضوعاتی برشمرد که مقام های دو کشور درباره آنها تبادل نظر خواهند کرد.

روحانی در ادامه تصریح کرد : یکی از اهدافی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان دنبال می کند مبارزه با خشونت، تروریسم و افراطی گری است و در این سفر با مقامات کشور دوست و همسایه مان ترکیه در خصوص راه های مبارزه و ریشه کن کردن آنها تبادل نظر خواهیم کرد.

رییس جمهوری را در این سفر دو روزه وزیران خارجه ، راه و شهرسازی ، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کشور ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد ، رییس دفتر رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی و حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری همراهی می کنند.