نسل جوان باید ادامه دهنده راه شهدا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا الله قلی صبح دوشنبه در جمع سربازان ابراز داشت: شهیدان انقلاب اسلامی از مکتب حضرت علی اکبر(ع) راه شجاعت، بصیرت و دفاع از اسلام را آموختند و در راه دفاع از میهن گام برداشتند و تا به درجه شهادت نائل شدند.

وی افزود: جوانان باید حضرت علی اکبر (ع) را الگو قرار داده و با بهره گیری از این شخصیت بزرگوار راه سعادت را برای خود برگزینند چرا که این بهترین راه برای سعادت می تواند باشد.

حجت الاسلام الله قلی با اشاره به شخصیت حضرت علی اکبر (ع) ادامه داد: ایشان یکی از جوانان صدیق و پرورش یافته مکتب سالار و سرور شهیدان امام حسین (ع) بودند و می توان ایشان را نمونه از یک انسان کامل دانست که شگفتی همگان از جمله دشمنان را بر انگیخته بود.

وی حضرت علی اکبر (ع) را الگوی ایمان ، ادب و شجاعت دانست و عنوان کرد: ایشان یکی از بارزترین نمونه های کمال و اسوه پاکی و مردانگی است و از شهیدان بزرگ حماسه عاشورا بود که جوانان با آشنایی با ایشان می توانند از شخصیت با صلابت ایشان بهتر آگاهی پیدا کنند.

ارشد عقیدتی و سیاسی در استان های گلستان و مازندران به جوانن تاکید کرد: تلاش کنند تا برای پیروزی و استقلا ل کشور گام های بلندی بردارند و نگذارند تا دشمنان با تفکرات آنان بازی کنند.