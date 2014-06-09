70 درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش شبکه دیجیتال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ثقفی یکشنبه شب در شورای عالی بسیج رسانه استان اظهار کرد: در حال حاضر 300 ماهواره در کشور فعالیت می کنند.



وی با بیان اینکه حدود 12 هزار شبکه تلویزیونی بر روی ماهوره قابل دریافت است، ادامه داد: 29 ماهواره قابلیت دریافت برای خانواده ها را دارد که بیش از چهار هزار و 689 شبکه را دریافت می کنند.



ثقفی با بیان اینکه 120 شبکه ماهواره ای فارسی زبان است؛ ادامه داد: 100 شبکه مستقل برنامه های غیر اخلاقی پخش می کنند.



وی با اشاره به وجود 400 ایستگاه تلویزیونی در استان ادامه داد: تمامی این ایستگاه ها از ماهواره سیگنال می گیرند.



ثقفی بر سیگنال رسانی زمینی و تقویت زیرساخت های این مهم تاکید کرد و افزود: با بررسی های انجام شده هر روستایی که مردم آن به ماهواره روی آورده اند به دلیل عدم دریافت شبکه های تلویزیونی است.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی متوسط استفاده از ماهواره در کشور را 30 درصد ذکر کرد و گفت: این رقم در خراسان جنوبی 13 درصد و در برخی از شهرها و استان های دیگر کشور از جمله مهاباد و کردستان 90 درصد است که نیازمند آسیب شناسی است.



ثقفی با بیان اینکه 10 ایستگاه دیجیتالی در استان راه اندازی شده است؛ تصریح کرد: راه اندازی 20 ایستگاه دیگر در دستور کار قرار دارد.



وی با بیان اینکه صدا و سیما راه اندازی ایستگاه های پرقدرت را در دستور کار قرار داده است؛ بیان داشت: در بحث برنامه سازی نیز تقویت استفاده از ماهواره در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است.



ثقفی به آسیب های استفاده از ماهواره اشاره کرد و افزود: رواج فرهنگ غربی در بین جوانان، افزایش آسیب های اجتماعی در استان، افزایش چشم و همچشمی ها در بین خانواده ها، دور کردن مردم از قناعت، بالا رفتن سن ازدواج و عدم تمایل جوانان به ازدواج از آسیب های موجود در استان است.



وی شبهه افکنی در جامعه، تخریب جایگاه روحانیت، ترویج وهابیت و فرقه های نوظهور، بلوغ زودرس در نوجوانان و تجمل گرایی را از تهدیدات استفاده از ماهواره برشمرد.