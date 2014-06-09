به گزارش خبرنگار مهر، مینا صدیق نوحی در جمع خبرنگاران از عدم اجرای پوشش بیمه ای برای ایران طبق توافق ژنو از سوی بیمه گذاران خارجی خبر داد و گفت: بندی از توافقنامه که مربوط به لغو تحریم های بیمه ای ایران بود می توانست اجرا شود ولی به دلیل اینکه مدت تعلیق 6 ماه در نظر گرفته شده بود، بیمه گذاران عنوان کردند امکان ایجاد پوشش بیمه ای 6 ماهه را ندارند.

معاون بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه فعلا بیمه گذاران خارجی برای بخش نفت و گاز ایران پوشش بیمه ای ایجاد نمی کنند اظهارداشت: در عین حال، با انجام اقداماتی در داخل کشور توانستیم بخش نفت و گاز را در داخل بیمه کنیم. البته شناورهایی که می خواهند وارد ایران شوند بیمه نیستند و پوشش بیمه ای آن لغو می شود و شرکت های خارجی باید این شناورها را بیمه کنند.

صدیق نوحی درباره آغاز به کار نخستین شرکت بیمه‌ای خارجی در کشور گفت: این شرکت سوئیسی از 3 سال قبل فعالیت خود را در ایران آغاز کرده و در بخش پوشش بیمه ای مسافرینی که عازم خارج از کشور هستند فعالیت دارد ولی هنوز اجازه فعالیت در سایر رشته ها را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت ها در ایران اجازه فروش بیمه را ندارند خاطرنشان کرد: شرکت های خارجی هنوز در ایران فعالیت مستقیم بیمه ای ندارند. البته بعد از توافق ژنو شرکت های زیادی از خارج کشور وارد ایران خواهند شد که می توانند در بخش پوشش بیمه اتکایی فعالیت داشته باشند.