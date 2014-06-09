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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۸

تحولات عراق/

هلاکت 37 عضو داعش در موصل/الاسدی: هرگز با تروریستها مسامحه نمی کنیم

هلاکت 37 عضو داعش در موصل/الاسدی: هرگز با تروریستها مسامحه نمی کنیم

هلاکت 37 عضو گروه تروریستی داعش در موصل و تاکید عراق بر مقابله قاطعانه با تروریستها از جمله خبرهای مر بوط به این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع پلیس استان نینوا امروز اعلام کرد: نیروهای پلیس عراق 13 خودرو گروه تروریستی داعش را در غرب موصل به آتش کشیدند. این خودروها حامل سلاح بودند.

این منبع افزود: در جریان این عملیات 37 فرد مسلح نیز به هلاکت رسیدند. این عملیات که از شب گذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

نیروهای امنیتی و ارتش عراق از اواخر سال گذشته میلادی حملات گسترده ای را در استان الانبار با هدف پاکسازی شهرهای این استان از گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده آغاز کرده اند.

پایگاخ خبری المسله نیز به نقل از "عدنان الاسدی" یکی از مسئولان وزارت کشور عراق گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق هرگز با تروریسم مسامحه نخواهند کرد.

وی افزود: ریشه کن شدن گروه داعش و همپیمانان آن در نینوا نزدیک است. اسدی خاطرنشان کرد: عملیات نیروهای امنیتی عراق علیه تروریستهای داعش بسیار دقیق است و این نیروها شهروندان عراقی را هدف قرار نمی دهند.

این شخصیت سیاسی عراق در ادامه گفت: نیروهای امنیتی عراق دستاوردهای میدانی بسیاری در برخی مناطق نینوا به دست آورده اند و دستان عاملان ناامنی در این کشور را قطع خواهند کرد.

کد مطلب 2307470

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