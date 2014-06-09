هلاکت 37 عضو داعش در موصل/الاسدی: هرگز با تروریستها مسامحه نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع پلیس استان نینوا امروز اعلام کرد: نیروهای پلیس عراق 13 خودرو گروه تروریستی داعش را در غرب موصل به آتش کشیدند. این خودروها حامل سلاح بودند.

این منبع افزود: در جریان این عملیات 37 فرد مسلح نیز به هلاکت رسیدند. این عملیات که از شب گذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

نیروهای امنیتی و ارتش عراق از اواخر سال گذشته میلادی حملات گسترده ای را در استان الانبار با هدف پاکسازی شهرهای این استان از گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده آغاز کرده اند.

پایگاخ خبری المسله نیز به نقل از "عدنان الاسدی" یکی از مسئولان وزارت کشور عراق گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق هرگز با تروریسم مسامحه نخواهند کرد.

وی افزود: ریشه کن شدن گروه داعش و همپیمانان آن در نینوا نزدیک است. اسدی خاطرنشان کرد: عملیات نیروهای امنیتی عراق علیه تروریستهای داعش بسیار دقیق است و این نیروها شهروندان عراقی را هدف قرار نمی دهند.

این شخصیت سیاسی عراق در ادامه گفت: نیروهای امنیتی عراق دستاوردهای میدانی بسیاری در برخی مناطق نینوا به دست آورده اند و دستان عاملان ناامنی در این کشور را قطع خواهند کرد.