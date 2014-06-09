تشدید آلودگی هوا به دلیل اجرای قانون معافيت 5 ساله خودروها از دريافت معاينه فني/ مجلس اشتباه خود را اصلاح کند

به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي رضوي در حاشيه بازديد رئيس پليس راهور تهران بزرگ از مركز معاينه فني بيهقي بيان كرد: مراكز معاينه فني تهران قادر به معاينه 2.5 ميليون خودرو با يك شيفت كاري هستند كه با افزايش شيفت هاي كاري اين ميزان را تا 3.5 ميليون خودرو مي توان افزايش داد؛ با اين وجود متاسفانه به دليل قانون معافيت 5 ساله خودروها از دريافت معاينه فني ميزان مراجعات سالانه خودروها به اين مراكز 500 تا 600 هزار خودرو بيشتر نيست.

وي با بيان اينكه ميزان تلفات ناشي از تصادفات در سال 92 بيش از 17 هزار نفر بوده است گفت: نقص فني خودروها يكي از عوامل اصلي سوانح و حوادث رانندگي است كه اين معضل با مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني مي تواند تا حد قابل توجه اي كاهش يابد.

رضوي تصريح كرد: در حوزه معاينه فني خودروها 2 موضوع اساسي بايد مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد كه يكي از آنها تجميع اطلاعات معاينه فني در يك بانك اطلاعاتي مشترك و يكپار چه در كل كشور است و ديگري اصلاح قانون معافيت 5 ساله خودروها از دريافت معاينه فني.

آموزش 23 هزار راكب موتورسيكلت در 2 ماهه اول سال/ توقيف 200 هزار موتورسيكلت متخلف

در جریان این بازدید، سرهنگ تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز افزود: عامل 60 درصد تصادفات در کشور عدم توجه به جلو، عدم رعایت فاصله طولی، عدم رعایت حق تقدم و تخطی از سرعت مطمئنه است.

وی ادامه داد: همچنین نقص فنی خودروها عاملی بسیار مهم در تصادفات و سوانح رانندگی است که این موضوع با معاینه فنی خودروها می تواند تا حد زیادی برطرف شود.

وی ادامه داد: زمانی خودروسازان ترمز ضد قفل را یک فاکتور و آپشن برای خودرو منظور می کردند و زیر بار نمی رفتند که وجود اين ترمز برای تمامی خودروها ضروری و یک اصل است. اين در حاليست كه اگر تمامی خودروهای ما به ترمز ضد قفل مجهز باشند بسیاری از تصادفات کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: برای اجرای هرچه بهتر معاینه فنی خودروها لازم است که ساز و کارهایی اساسی ایجاد شود و تغییراتی در قانون شکل گیرد. چنانچه پیشنهاد می دهیم به طور مثال قانونی وضع شود تا خودروهای تهران تنها از مراکز معاینه فنی پایتخت برگه معاینه دریافت کنند و برگه معاینه فنی سایر مراکز برای آنها معتبر نباشد.

وی همچنین در خصوص معضل موتورسیکلتها در تهران گفت: موتورسیکلت ها همچنان لجام گسیخته می تازند و برای ساماندهی آنها نیاز به ساز و کارهای جدی و همکاری سازمان ها و نهادهای ذی ربط است چراکه پلیس به تنهایی و تنها با اقدامات سلبی نمی تواند تردد این وسایل نقلیه را در شهری مانند تهران ساماندهی کند.

وی تصریح کرد: در دو ماه اول امسال به حدود 23 هزار راننده موتورسیکلت آموزش داده شد. همچنین در این مدت 200 هزار دستگاه موتورسیکلت متوقف و بالغ بر چهار هزار دستگاه مورد اعمال قانون قرار گرفتند.

معافيت 5 ساله خودروها از دريافت معاينه فني اشتباه مجلس بود

در ادامه این برنامه، رحمت الله حافظی عضو شورای شهر گفت: قانون معافیت پنج ساله خودروها از دریافت معاینه فنی از اشتباهات مجلس به حساب می آید که امیدواریم هر چه سریعتر این اشتباه اصلاح شود. ما نیز برای اصلاح این قانون جلساتی را با کمیسیون های بهداشت و فراکسیون های محیط زیست مجلس داشته ایم.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس دلیل معافیت پنج ساله خودروها از دریافت معاینه فنی را نحوه معاینه فنی و استاندارد نبودن آن، کم بودن این مراکز و شلوغي آنها ، همچنین وجود برگه های معاینه فنی تقلبی اعلام کردند. این در حالی است که اگر استاندارد را قبول ندارند باید استانداردهای ملی کشور تغییر کند، اگر تعداد مراکز کم است باید افزایش این مراکز به شهرداري ها ابلاغ شود و هیچیک از این دلایل عدله قابل قبولی برای معافیت خودروها از دریافت معاینه فنی نیست.

وی تاکید کرد: معافیت پنج ساله خودروها از دریافت معاینه فنی پاک کردن صورت مسئله است و مجلس باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این قانون اقدام کند.

وی با بیان اینکه ایران به دلیل بالا بودن میزان آلودگی هوا در شهر های بزرگش جزو کشورهایی است که در رده های بالای ابتلا به سرطان قرار دارد گفت: سن ابتلا به سرطان در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر 10 سال نیز کمتر است و باید برای حل معضل آلودگی هوا اقدامات اساسی و جدی صورت گیرد که معاینه فنی به موقع خودروها یکی از این اقدامات محسوب می شود.

وی تاکید کرد: اعضای شورای شهر بر تغییر قانون معافیت پنج ساله خودروها از دریافت معاینه فنی اهتمام دارند و امیدواریم هرچه سریعتر این مهم محقق شود.

حافظی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص ساماندهی موتورسیکلتها نیز برنامه ریزی های گسترده ای صورت گرفته و پیش از هرچیز باید زمینه جایگزینی موتورسیکلتهای برقی به جای موتورهای بنزینی فراهم شود.